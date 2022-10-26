Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Деталі візиту не розголошуються.

Про це інформує CNN, посилаючись на два джерела.

Американський посадовець зазначив CNN, що перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включаючи продовження обміну розвідданими.

Водночас джерела відмовилися надавати додаткові подробиці візиту.

Поїздка Бернса відбулася в той момент, коли США дедалі більше стурбовані тим, що РФ може застосувати ядерну зброю у своїй важкій війні.

Попри те, що Бернс та інші посадовці США публічно заявили, що вони не бачать жодних доказів того, що Москва активно готується до такого кроку, офіційні особи, знайомі з даними розвідки, попереджають, що ризик є, мабуть, найвищим відтоді, як РФ повномасштабно вдерлася в лютому.

Раніше Білл Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут. Він зауважив, що Путін “повинен бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, але й тим, що відбувається у нього вдома та світі”.

Бернс зазначив, зокрема, що, попри обіцянку Китаю в лютому щодо “безмежної дружби”, Пекін відмовився запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін, і “стримував ентузіазм щодо ведення війни Росією”.

Директор ЦРУ припустив, що зростання викликів РФ залишило російському президенту менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.