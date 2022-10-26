Про це інформує CNN, посилаючись на два джерела.

Американський посадовець зазначив CNN, що перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включаючи продовження обміну розвідданими.

Водночас джерела відмовилися надавати додаткові подробиці візиту.

Поїздка Бернса відбулася в той момент, коли США дедалі більше стурбовані тим, що РФ може застосувати ядерну зброю у своїй важкій війні.

Попри те, що Бернс та інші посадовці США публічно заявили, що вони не бачать жодних доказів того, що Москва активно готується до такого кроку, офіційні особи, знайомі з даними розвідки, попереджають, що ризик є, мабуть, найвищим відтоді, як РФ повномасштабно вдерлася в лютому.

Раніше Білл Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут. Він зауважив, що Путін “повинен бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, але й тим, що відбувається у нього вдома та світі”.

Бернс зазначив, зокрема, що, попри обіцянку Китаю в лютому щодо “безмежної дружби”, Пекін відмовився запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін, і “стримував ентузіазм щодо ведення війни Росією”.

Директор ЦРУ припустив, що зростання викликів РФ залишило російському президенту менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.