Про це інформує CNN, посилаючись на два джерела.
Американський посадовець зазначив CNN, що перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включаючи продовження обміну розвідданими.
Водночас джерела відмовилися надавати додаткові подробиці візиту.
Поїздка Бернса відбулася в той момент, коли США дедалі більше стурбовані тим, що РФ може застосувати ядерну зброю у своїй важкій війні.
Попри те, що Бернс та інші посадовці США публічно заявили, що вони не бачать жодних доказів того, що Москва активно готується до такого кроку, офіційні особи, знайомі з даними розвідки, попереджають, що ризик є, мабуть, найвищим відтоді, як РФ повномасштабно вдерлася в лютому.
Раніше Білл Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут. Він зауважив, що Путін “повинен бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, але й тим, що відбувається у нього вдома та світі”.
Бернс зазначив, зокрема, що, попри обіцянку Китаю в лютому щодо “безмежної дружби”, Пекін відмовився запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін, і “стримував ентузіазм щодо ведення війни Росією”.
Директор ЦРУ припустив, що зростання викликів РФ залишило російському президенту менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.
- Ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус розповів, як Штати та союзники можуть відповісти на застосування РФ ядерної зброї. Він заявив, що вони знищать російські війська та Чорноморський флот на території України.
- Захід намагається залучити до тиску на Кремль інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні як Індію та Китай. Зусилля активізувалися через ядерний шантаж з боку Москви.
- США заявили, що РФ чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що Штати та союзники рішуче відреагують.