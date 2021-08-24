У понеділок, 23 серпня, директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс таємно зустрівся з одним з лідерів “Талібану” Абдулом Гані Барадаром. Це відбулося в Кабулі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Зазначається, що причиною зустрічі був дедлайн для евакуації людей з Афганістану. Днями таліби заявили, що країни Заходу повинні завершити евакуацію до 31 серпня, інакше будуть “наслідки”.



Джерела повідомили, що Бернс зустрівся з представником “Талібану” за наказом президента США Джо Байдена.

CNN зазначає, що адміністрація президента США постійно підтримує контакти з представниками талібів, як в Афганістані, так і у столиці Катару місті Доха, де розташований офіс “Талібану”, задля безпечної евакуації своїх громадян, дипломатів та афганців, що прагнуть залишити країну.

Водночас наголошується, що таємна зустріч очільника ЦРУ зі співзасновником та заступником лідера руху “Талібан” Абдулом Гані Барадаром є найвищою за рівнем серед прямих контактів США та талібів з моменту захоплення бойовиками руху Кабула.

Один з американських чиновників заявив, що ця зустріч демонструє прагнення США зрозуміти позицію “Талібану” щодо майбутнього Афганістану та евакуації охочих.

Інший чиновник зазначив, що ця зустріч була таким собі “обміном думками про те, що має бути зроблено” до 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.