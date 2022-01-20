Напередодні зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з урядом Німеччині директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс таємно прилетів до Берліна. Він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та представниками німецької розвідки через ситуацію навколо України.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Директор ЦРУ з урядом Німеччини обговорював “Північний потік-2” та можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні України та Росії. Вільям Бернс закликав Олафа Шольца перекрити російський газопровід у разі нової ескалації збройного конфлікту.

Співрозмовники видання зазначили, що такий крок може бути реальним на можливі дії Росії. Тобто за наявними даними Олаф Шольц пообіцяв заблокувати “Північний потік-2” у разі нападу на Україну.