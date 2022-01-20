Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.
Директор ЦРУ з урядом Німеччини обговорював “Північний потік-2” та можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні України та Росії. Вільям Бернс закликав Олафа Шольца перекрити російський газопровід у разі нової ескалації збройного конфлікту.
Співрозмовники видання зазначили, що такий крок може бути реальним на можливі дії Росії. Тобто за наявними даними Олаф Шольц пообіцяв заблокувати “Північний потік-2” у разі нападу на Україну.
- Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен після офіційних зустрічей заявив, що його поїздка до України була продуктивною. Головною темою обговорення була загроза вторгнення Росії та можлива реакція Заходу на дії Москви. Якраз під час зустрічі американський державний діяч повідомив нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі. Все це змусило НАТО активізувати оборону в Європі.
- До справи долучився президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який заявив, що готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.