Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Директор ЦРУ з урядом Німеччини обговорював “Північний потік-2” та можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні України та Росії. Вільям Бернс закликав Олафа Шольца перекрити російський газопровід у разі нової ескалації збройного конфлікту. 

Співрозмовники видання зазначили, що такий крок може бути реальним на можливі дії Росії. Тобто за наявними даними Олаф Шольц пообіцяв заблокувати “Північний потік-2” у разі нападу на Україну.