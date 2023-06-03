Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Китай у травні для переговорів з китайськими колегами, оскільки Вашингтон прагне посилити зв’язок із Пекіном.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських офіційних осіб

Один із них повідомив, що під час візиту до Китаю Бернс наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку у розвідувальних каналах.

Новина про візит глави розвідувального агентства США, про яку вперше повідомила Financial Times, з’явилася в той момент, коли адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена наполягала на підтримці відкритих ліній і плануванні зустрічей між різними високопосадовцями у Вашингтоні та Пекіні на тлі напружених відносин.

Бернс, досвідчений американський дипломат до того, як очолити ЦРУ, здійснив десятки важливих закордонних поїздок на посаді глави агентства, зокрема для проведення переговорів з російськими колегами, а також з Талібаном в Афганістані.

Офіційні особи США обережно наголошують, що його місії, пов’язані з розвідкою, не пов’язані безпосередньо з дипломатією США.

ЦРУ, яке не регулярно оголошує про такі візити, відмовилося коментувати поїздку до Китаю.

Зв’язки між двома найбільшими економіками світу напружені через проблеми, починаючи від ситуації з правами людини на Тайвані та Китаї до військової діяльності в Південно-Китайському морі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав заплановану на лютий поїздку до Китаю після того, як ймовірно китайська повітряна куля-шпигун пролетіла через повітряний простір США над конфіденційними військовими об’єктами, поклавши початок дипломатичній кризі.

Але Білий дім заявив, що зусилля продовжують сприяти візитам Блінкена, а також міністра фінансів Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо.

Деякі критики адміністрації Байдена поставили під сумнів ініціативи США щодо Китаю, стверджуючи, що останні десятиліття взаємодії не змогли змінити його позицію щодо низки питань торгівлі, безпеки та прав людини.

Міністр оборони США Ллойд Остін потиснув руку міністру національної оборони Китаю Лі Шанфу в кулуарах саміту з питань безпеки в Сінгапурі, але між ними не відбулося “обміну по суті”, повідомили в Пентагоні напередодні.

Раніше Китай відмовився від офіційної зустрічі між Остіном і Лі, який перебуває під санкціями США, під час саміту з питань безпеки Шангрі-Ла, який проходив протягом наступних кількох днів.

Крім того, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США хочуть співпрацювати з Китаєм “без попередніх умов” у питаннях контролю над ядерними озброєннями, але що Пекін продовжує відкидати це.

“Простіше кажучи, ми ще не бачили бажання КНР відокремити стратегічну стабільність від ширших питань у відносинах”, — сказав Салліван у своїй промові в Асоціації контролю над озброєннями, зазначивши, що це було основою ядерної та стратегічної безпеки протягом десятиліть.

“Ось чому ми також готові залучати Китай без попередніх умов, допомагаючи гарантувати, що конкуренція буде керована, і що конкуренція не переростатиме у конфлікт”, – сказав Салліван.

Салліван також зауважив, що він порушив це питання під час дводенних переговорів у Відні з головним дипломатом Китаю Ван І минулого місяця.

“Ми побачимо, що КНР вирішить зробити”, – сказав він.