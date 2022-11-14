Директор ЦРУ Білл Бернс провів зустріч зі своїм колегою з російської розвідки Сергієм Наришкіним в Анкарі (Туреччина). Вони обговорили війну в Україні та ядерні погрози з боку Росії.

Про це повідомило The New York Times.

Директор ЦРУ застеріг російського колегу від використання Москвою ядерної зброї. Зустріч не мала на меті проведення перемовин або обговорення будь-якого врегулювання війни в Україні.

Офіційних осіб в Україні про поїздку попередили заздалегідь. Президент США Джо Байден неодноразово наполягав на тому, що Україна, а не Штати має самостійно вирішувати, коли розпочнуться переговори про припинення війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував, чи відбулася зустріч.

CNN додало, що під час зустрічі обговорювали випадки “несправедливо затриманих громадян США”. Речник Ради національної безпеки Джейк Салліван додав, що директор ЦРУ передав “повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності”.

“Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України”, — сказав речник.