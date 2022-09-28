Про це повідомило ДБР.
На території, котру орендувало підприємство, працівники ДБР знайшли літак. АН-140-100 зрадник планував передати російським загарбникам. На авіасудно накладено арешт.
Слідство встановило, що зловмисник став співпрацювати із представниками держави-агресора після втечі до Криму. Він хотів налагодити авіабізнес, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Бізнесмен очікував захоплення теренів Росією на сході та півдні.
“Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території”, – зазначили в ДБР.
Надалі колаборант хотів передати ще три літаки. Для цього він мав намір “домовиться з бізнес-партнерами”.
Працівники ДБР викрили колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта. За місцем проживання зрадника виявлено предмети із радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.
Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Покарання сягає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Російського військовослужбовця, який організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС, засуджено до 10 років позбавлення волі.
- Встановлено особу та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окупант змушував мирних жителів ходити замінованою частиною лісу.