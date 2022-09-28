Директор підприємства цивільної авіації планував подарувати російським військовим літак, після того, як сам утік до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило ДБР.

На території, котру орендувало підприємство, працівники ДБР знайшли літак. АН-140-100 зрадник планував передати російським загарбникам. На авіасудно накладено арешт.

Слідство встановило, що зловмисник став співпрацювати із представниками держави-агресора після втечі до Криму. Він хотів налагодити авіабізнес, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Бізнесмен очікував захоплення теренів Росією на сході та півдні.

“Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території”, – зазначили в ДБР.

Надалі колаборант хотів передати ще три літаки. Для цього він мав намір “домовиться з бізнес-партнерами”.

Працівники ДБР викрили колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта. За місцем проживання зрадника виявлено предмети із радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Покарання сягає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.