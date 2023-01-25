Директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнили на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна за підсумками засідання комітету у Facebook.

“Міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова“, — зауважила Радіна.

Також голова комітету додала, що ціни в контрактах, які ще не набрали чинності та перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, проте деякі ціни “справді відрізняються від ринкових не в кращий бік”.

Нагадаємо, що раніше Хмельницький був залучений у скандал щодо закупівлі військової амуніції у серпні 2022 року. Тоді “Українська правда”, посилаючись на власні джерела заявила, що під час обшуку в нього у дивані буцімто виявили велику суму грошей.

Тоді у Міноборони, не вказуючи конкретних імен, підтвердили, що в чиновника проводили обшуки. Втім, відомство спростувало інформацію про підозру і про гроші, які ймовірно виявили під час обшуку в Хмельницького.