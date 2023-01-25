Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна за підсумками засідання комітету у Facebook.
“Міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова“, — зауважила Радіна.
Також голова комітету додала, що ціни в контрактах, які ще не набрали чинності та перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, проте деякі ціни “справді відрізняються від ринкових не в кращий бік”.
Нагадаємо, що раніше Хмельницький був залучений у скандал щодо закупівлі військової амуніції у серпні 2022 року. Тоді “Українська правда”, посилаючись на власні джерела заявила, що під час обшуку в нього у дивані буцімто виявили велику суму грошей.
Тоді у Міноборони, не вказуючи конкретних імен, підтвердили, що в чиновника проводили обшуки. Втім, відомство спростувало інформацію про підозру і про гроші, які ймовірно виявили під час обшуку в Хмельницького.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.