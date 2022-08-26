Директор департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник опублікував у соцмережах фото з відпочинку у Ніцці, після чого видалив їх. Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов звільнив Колесника з посади.

Про це повідомляють #Букви.

Директор департаменту земельних відносин Харківської міської ради Сергій Колесник під час воєнного стану та постійних обстрілів Харківської області відпочивав у Ніцці, Франція.

Про це свідчать фото, які він опублікував на своїй сторінці у Facebook з відміткою про геолокацію, а згодом видалив та обмежив доступ до облікового запису.

На одному з фото Сергій Колесник разом зі своїми дітьми позує біля фонтана у центрі міста. На іншому фото він сідає в автомобіль “Porsche 911” з харківськими номерами.

Ці фото викликали обурення у суспільстві. Натомість міський голова Харкова Ігор Терехов звільнив чиновника, який під час повномасштабної війни в Україні виїхав на відпочинок до Франції.

“Колесник Сергій Володимирович, директор департаменту земельних відносин, звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Це урок для усіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Таке буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки!” – наголосив Ігор Терехов.