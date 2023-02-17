За матеріалами Служби безпеки України, тюремний строк у вигляді 5 років позбавлення волі отримав директор пропагандистського російського телеканалу Russia Today, який закликав до геноциду українців.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зокрема під час слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу “Russia Today” Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

За даними правоохоронців, з лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.

Свої “тези” російський пропагандист поширював під час ефірів на “RT”, а також через підконтрольні телеграм-канали.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Відтак зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

За інформацією СБУ, зараз злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім, правоохоронці знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.