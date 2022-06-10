У середені березня стало відомо про звільнення директорки Департамента культури Київської міської державної адміністрації Яни Барінової. Вона вважає звільнення незаконним. Наразі триває суд по відповідній справі.

Про це Яна Барінова повідомила в дописі на Facebook.

За її словами, суд по справі незаконного звільнення триває три місяці. Барінова чекає на “прояви нормальності” з боку мера Києва Віталія Кличка та з боку Департамента культури. Такими проявами вона вважає визнання помилки та вибачення.

Барінова зазначає, що розпорядження про звільнення Кличко підписав на підставі доповідної записки свого заступника Валентина Мондриевського.

“Цієї записки ані я, ані мої адвокати, ані суд досі не бачили. Тож зрозуміти, що саме несумісне з посадою я вчинила — наразі неможливо”, — пише Барінова.

Вона припускає, що причиною для звільнення могла стати евакуація тринадцятирічної доньки з Києва, який зазнавав тоді ракетних ударів по житлових кварталах. Зокрема, звільнена директорка департаменту наголошує, що подібних випадків щодо матерів-одиначок багато.

“Саме тому я вирішила обстоювати свої права в суді. Не тільки заради себе, але й заради інших жінок-держслужбовиць, яких під приводом воєнного часу вирішили позбутися”, — повідомляє Барінова.

Також вона зауважує, що чергове засідання по справі відбулося 9 червня. Воно тривало 10 хвилин, та на ньому, попри вимогу судді не були присутні представники військової адміністрації.

“Адвокат Кличка звернувся з клопотанням долучити до матеріалів справи нове розпорядження міського голови — на цей раз, про скасування свого попереднього розпорядження”, — зазначається в дописі

Однак при ознайомленні виявилося, що документ зареєстровано вчорашнім числом. А 9 червня Баріновій запропонували о 9-й ранку вийти на роботу. Водночас було наведено посилання на постанову Кабінету міністрів №440 про неможливість працювати поза межами України.

До клопотання також було додано поштові квитанції про відправку документів 8 червня на адреси проживання Барінової Києві та Одесі. Одначе документи ані судом, ані її представниками отримані цього дня не були.

Суд дав час позивачу на вивчення нових матеріалів та поцікавився у відповідача, чи виплатять Баріновій заробітну платню за три місяці та чи відшкодують судові витрати.

Наступне засідання відбудеться 23 червня.

Водночас звільнена чиновниця наголошує, що працювати далі в КМДА не збирається, а лише хоче домогтися справедливості.

“Я приходила туди як у єдину команду. А це виявилося не так. Зараз я цілком знайшла місце, де приношу максимальну користь Україні”, — зауважила вона.