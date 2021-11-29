Відповідний допис директорка ІМІ опублікувала у Facebook.

Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили  — “на ходу придуманими”. 

“Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як “щось придумали для того щоб натиснути”, це не назвеш”, – написала Романюк.

Також вона додала, що з юридичної точки зори, коли провадження відкривають “за фактом” – то не згадується про “законність дій журналіста Бутусова”, якщо йдеться про “законність дій” – то це вже конкретна особа, що підозрюється. Але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не може бути. 

Оксана Романюк зауважила, що в Україні є саморегулятивні організації, які можуть дати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів. Наприклад, Комісія з журналістської етики. Однак, за її словами, це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони. 

“Підтримую Юрія Бутусова”, – підкреслила Романюк.