Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заступилася за журналіста та головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова після того, як щодо нього Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження.

Відповідний допис директорка ІМІ опублікувала у Facebook.



Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили — “на ходу придуманими”.

“Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як “щось придумали для того щоб натиснути”, це не назвеш”, – написала Романюк.

Також вона додала, що з юридичної точки зори, коли провадження відкривають “за фактом” – то не згадується про “законність дій журналіста Бутусова”, якщо йдеться про “законність дій” – то це вже конкретна особа, що підозрюється. Але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не може бути.

Оксана Романюк зауважила, що в Україні є саморегулятивні організації, які можуть дати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів. Наприклад, Комісія з журналістської етики. Однак, за її словами, це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

“Підтримую Юрія Бутусова”, – підкреслила Романюк.