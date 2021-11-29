Відповідний допис директорка ІМІ опублікувала у Facebook.
Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили — “на ходу придуманими”.
“Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як “щось придумали для того щоб натиснути”, це не назвеш”, – написала Романюк.
Також вона додала, що з юридичної точки зори, коли провадження відкривають “за фактом” – то не згадується про “законність дій журналіста Бутусова”, якщо йдеться про “законність дій” – то це вже конкретна особа, що підозрюється. Але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не може бути.
Оксана Романюк зауважила, що в Україні є саморегулятивні організації, які можуть дати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів. Наприклад, Комісія з журналістської етики. Однак, за її словами, це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.
“Підтримую Юрія Бутусова”, – підкреслила Романюк.
- Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.
- Юрій Бутусов вважає кримінальну справу помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.
- Раніше ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив Президента України Володимира Зеленського у брехні упродовж пресмарафону щодо Рябошапки, Бурби та Бутусова.