Виконавча директорка "Лабораторії законодавчих ініціатив" заявила про припинення будь-якої співпраці із Мар’яною Безуглою через закон про розстріл військових та ситуацію з Бутусовим.

Відповідний допис очільниця “Лабораторії законодавчих ініціатив” Світлана Матвієнко опублікувала на Facebook.

У повідомленні висловлюється позиція “Лабораторії” у зв’язку із ситуацією навколо законопроєкту Мар’яни Безуглої №7351 про розстріл військовослужбовців, а також у зв’язку з її публічним зверненням до СБУ із закликом “зробити щось” з головним редактором “Цензора” Юрієм Бутусовим, який публічно розкритикував законопроєкт.

Матвієнко наголосила, що Безугла є членкинею партії-влади у Верховній Раді, профільного комітету, який здійснює контроль, у тому числі, і за діяльністю СБУ, а також співавтором законопроєкту про реформу СБУ.

“Все це робить із Мар’яни Безуглої людину, обтяжену відповідальністю, яка несумісна із діями, які Мар’яна Безугла вчиняє в публічному просторі, будучи суб’єктом законодавчої ініціативи”, — значиться в дописі Матвієнко.

На думку директорки “Лабораторії”, ситуація що склалася, є “принципово неможливою” для країни з демократичними інститутами, верховенством права і свободою слова, особливо під час війни, коли ті самі демократичні цінності відстоюються кров’ю військових.

“Саме подібні речі в результаті й уможливлюють майбутні катастрофи та трагедії”, — зауважила Світлана Матвієнко.

Також вона наголосила, що має бути адекватна відповідь із боку спільноти та партії влади, яку Мар’яна Безугла представляє.

“Ми, зі своєї сторони, публічно заявляємо про припинення будь-якої співпраці із Мар’яною Безуглою. Чекатимемо на публічну й адекватну відповідь влади”, — підсумувала директорка “Лабораторії законодавчих ініціатив”.