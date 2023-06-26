Директором «Укроборонпрому» стане керівник збанкрутілого харківського заводу імені Малишева: деталі

Кабмін затвердив 31-річного Германа Сметаніна на посаду нового керівника державного концерну "Укроборонпром". Водночас нині Сметанін перебуває на посаді директора Харківського заводу ім. Малишева, щодо якого, згідно з даними з відкритих джерел, відкрито справу про банкрутство.

Джерело: #Букви

Наразі Сметанін очолює харківський танковий завод імені В.О. Малишева. Розпочав він кар’єру як інженер-конструктор у харківському КБ Морозова. На аналогічній посаді працював на Львівському бронетанковому заводі.

Надалі, знову у Харкові – Сметанін перебував на посаді директора з виробництва на заводі імені Малишева. А з 2021 до 2022 року він обіймав посаду директора Харківського бронетанкового заводу, який нині перебуває у стані припинення.

З грудня 2022 року Сметанін очолює завод ім. Малишева, щодо якого порушено справу банкрутство.

Дані з аналітичної системи YouControl свідчать, що ДП завод імені В.О. Малишева перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство.

Також завод має податковий борг у понад 447 млн грн.

Раніше у виданні “Економічна правда” повідомили, що Кабмін затвердив Сметаніна на посаді нового керівника відомства 24 червня. Проте рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня. Сметаніну поставлять завдання скоротити витрати, і, відповідно, штат керуючої структури, мінімум на 20%.