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Директором «Укроборонпрому» стане керівник збанкрутілого харківського заводу імені Малишева: деталі

Кабмін затвердив 31-річного Германа Сметаніна на посаду нового керівника державного концерну "Укроборонпром". Водночас нині Сметанін перебуває на посаді директора Харківського заводу ім. Малишева, щодо якого, згідно з даними з відкритих джерел, відкрито справу про банкрутство.

Понеділок, 26 червня 2023, 20:33
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Джерело: #Букви

Наразі Сметанін очолює харківський танковий завод імені В.О. Малишева. Розпочав він кар’єру як інженер-конструктор у харківському КБ Морозова. На аналогічній посаді працював на Львівському бронетанковому заводі.

Надалі, знову у Харкові – Сметанін перебував на посаді директора з виробництва на заводі імені Малишева. А з 2021 до 2022 року він обіймав посаду директора Харківського бронетанкового заводу, який нині перебуває у стані припинення.

З грудня 2022 року Сметанін очолює завод ім. Малишева, щодо якого порушено справу банкрутство.

Джерело: youcontrol

Дані з аналітичної системи YouControl свідчать, що ДП завод імені В.О. Малишева перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство.

Джерело: youcontrol

Також завод має податковий борг у понад 447 млн грн.

Джерело: youcontrol

Раніше у виданні “Економічна правда” повідомили, що Кабмін затвердив Сметаніна на посаді нового керівника відомства 24 червня. Проте рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня. Сметаніну поставлять завдання скоротити витрати, і, відповідно, штат керуючої структури, мінімум на 20%.

Головною проблемою для “Укроборонпрому” часів Юрія Гусєва, як зазначається, стала ракетна програма. Минулого року було затверджено її дуже амбітні оновлені цілі.

Проте, за словами джерел, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму. Зокрема, згідно з новими планами, президенту України Володимиру Зеленському було обіцяно, що вже в травні 2023 року українські ракети “Сапсан” (експортна назва “Грім-2”) будуть масово знищувати російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.

Своєю чергою, Гусєв попросив Зеленського перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, з якими Україна має тісні оборонні контакти, однак досі ствердної відповіді від президента Гусєв не отримав.

У виданні наголосили, що Сметаніну Зеленський поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до завершення реформу оборонної галузі.

“Молодому Герману Сметаніну доведеться не тільки вбудуватись в управління десятками стратегічних підприємств, але й ефективно провести важливу реформу корпоратизації, яка може надати українській оборонці другого дихання”, – мовиться у повідомленні.

Теги: відкрита інформація, заборгованість заводу, завод імені Малишева, Сметанін, Укроборонпром

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