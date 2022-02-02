Дискошар і вагітний чоловік: Apple показала нові емодзі в оновленному iOS

Також стануть доступними різні варіації долонь та рук. Серед них рука зі схрещеними вказівним і великим пальцями, форма серця й вказівний палець, що показує на глядача. Ще додали руку наліво й направо, долонею вниз і вгору. Рукостискання зробили таким, аби жести були з різними кольорами шкіри.

В інших розділах емодзі теж з’явилися набори: корал, лотос, порожнє гніздо, гніздо з яйцями, квасоля, рідина, що розливається, баночка, гірка для дитячого майданчика, колесо, кільцевий буй, хамса, дискобол, низький заряд батареї, милиця, рентген, бульбашки, посвідчення особи, жирний знак рівності. Очікується, що оновлення стане доступним навесні 2022 року. Проте до моменту офіційного релізу смайлики можуть змінитися.