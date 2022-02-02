Дискошар і вагітний чоловік: Apple показала нові емодзі в оновленному iOS

Про це повідомляє Emojipedia.
Компанія розширює перелік гендерно нейтральних емодзі серед смайликів. Тому з рекомендацій Unicode від вересня 2021 року розробники представили смайлики з нейтральними статями “людина в короні” й “вагітний чоловік”. Таку тенденцію Apple просуває з 2019 року, коли вперше додали не тільки чоловіка та жінку, а й небінарну людину.
Нові смайлики були такі:
- Обличчя, яке тане;
- Обличчя з розплющеними очима та рукою, яка закриває рот;
- Обличчя з поглядом з-за долонь;
- Смайлик, який салютує;
- Обличчя з пунктирною лінією;
- Обличчя з діагональним ротом;
- Обличчя, яке стримує сльози.
Також стануть доступними різні варіації долонь та рук. Серед них рука зі схрещеними вказівним і великим пальцями, форма серця й вказівний палець, що показує на глядача. Ще додали руку наліво й направо, долонею вниз і вгору. Рукостискання зробили таким, аби жести були з різними кольорами шкіри.
В інших розділах емодзі теж з’явилися набори: корал, лотос, порожнє гніздо, гніздо з яйцями, квасоля, рідина, що розливається, баночка, гірка для дитячого майданчика, колесо, кільцевий буй, хамса, дискобол, низький заряд батареї, милиця, рентген, бульбашки, посвідчення особи, жирний знак рівності. Очікується, що оновлення стане доступним навесні 2022 року. Проте до моменту офіційного релізу смайлики можуть змінитися.
- Нагадаємо, що Apple дозволить розповсюджувати через App Store приватні додатки. Програми не будуть доступні через пошук, рекламу чи рекомендації, а завантажити їх можна буде лише за прямим посиланням.
- Також Apple планує додати до iPhone функцію платіжного термінала. Це означає, що фірма вбудовуватиме цю можливість безпосередньо у свої пристрої й для оплати, крім смартфонів, не знадобиться нічого додаткового.
- Apple скасувала службу аутентифікації UNiDAYS для вчителів і учнів для покупки товарів компанії. Раніше фірма почала вимагати підтвердити особистість, але користувачі поскаржилися, що не могли зробити цього.
- Компанія почала тестувати розпізнавання облич власників iPhone та IPad у масці. Нова функція зʼявилась у бета-версії IOS 15.4.