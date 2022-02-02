ЗеПорушення

54

Всього порушень

68

Днів без порушень
15:42 «Маєш нести особисту відповідальність», – Зеленський прокоментував скандал з нардепом Трухіним
15:33 Вчені МІТ випробували на тваринах вакцину в капсулах
15:19 У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео
15:00 Президент Хорватії звинуватив владу Великої Британії у розпалюванні російсько-українського конфлікту
14:42 Дискошар і вагітний чоловік: Apple показала нові емодзі в оновленному iOS
14:41 У МОЗ назвали шість областей, які скоро можуть перейти до «червоної» зони карантину
13:56 Україна з Нідерландами узгодила дії для стримання Росії від подальшої агресії — МЗС
13:55 Не на дороги: українці відповіли, на що перш за все повинна тратити гроші влада
13:10 Єврокомісія завершує розробляти пакет жорстких санкцій проти Росії у разі нападу – PAP
13:01 У Білорусі стартував перший етап спільних військових навчань з Росією
12:33 Російські найманці обстріляли дорожній гуманітарний коридор «Гнутове»
12:25 Україна з Туреччиною укладуть угоду про вільну торгівлю — National Post
11:57 У Перу знайшли майже 200 людських хребців, які нанизали на стебла очерета
11:34 Хмара пилу із Сахари рухається над Атлантичним океаном: постраждали Канари і Мадейра
11:14 США пропонує Росії самостійно перевірити наявність ракет на базах НАТО
10:32 Канада знову рекомендує своїм громадянам покинути Україну
09:59 Gucci випустив кейс для AirPods Max за $980
08:30 2 лютого 2022 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
07:20 Від морозу до +6: якою буде погода 2 лютого

01 лютого

23:58 Прокурора у «справі Чорновол» Віталія Каська додали до бази «Миротворця»
23:52 Більшість громадян Данії та США готові воювати за Україну – опитування YouGov
23:32 Польща може спорядити до України ПЗРК Grom, дрони та боєприпаси
21:29 Делегація Європарламенту відвідала Україну та наголосила на неприпустимості дій РФ
21:27 Україна отримає 88 мільйонів фунтів фінансової допомоги від Великої Британії – Зеленський та Джонсон
21:18 Доставка класом «Люкс» – на Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер контрабандистів
20:48 «Не страшно, хоч і трішки огидно» – Коболєв про домашній обшук
20:41 «Це не буде конфлікт України з Росією. Це буде повномасштабна війна в Європі» – Зеленський закликав РФ відмовитися від вторгнення
20:38 Путін поскаржився, що в НАТО ігнорують стурбованість Росії щодо України

Дискошар і вагітний чоловік: Apple показала нові емодзі в оновленному iOS

В оновленій операційній системі Apple iOS з'являться нові емодзі. Поки 37 смайликів доступні в бета-версії iOS 15.4.

Середа, 2 лютого 2022, 14:42
Підтримати

Про це повідомляє Emojipedia.

Компанія розширює перелік гендерно нейтральних емодзі серед смайликів. Тому з рекомендацій Unicode від вересня 2021 року розробники представили смайлики з нейтральними статями “людина в короні” й “вагітний чоловік”. Таку тенденцію Apple просуває з 2019 року, коли вперше додали не тільки чоловіка та жінку, а й небінарну людину.

Фото: Emojipedia

 Нові смайлики були такі:

  • Обличчя, яке тане;
  • Обличчя з розплющеними очима та рукою, яка закриває рот;
  • Обличчя з поглядом з-за долонь;
  • Смайлик, який салютує;
  • Обличчя з пунктирною лінією;
  • Обличчя з діагональним ротом;
  • Обличчя, яке стримує сльози.

Фото: Emojipedia

Також стануть доступними різні варіації долонь та рук. Серед них рука зі схрещеними вказівним і великим пальцями, форма серця й вказівний палець, що показує на глядача. Ще додали руку наліво й направо, долонею вниз і вгору. Рукостискання зробили таким, аби жести були з різними кольорами шкіри.

Фото: Emojipedia

Фото: Emojipedia

В інших розділах емодзі теж з’явилися набори: корал, лотос, порожнє гніздо, гніздо з яйцями, квасоля, рідина, що розливається, баночка, гірка для дитячого майданчика, колесо, кільцевий буй, хамса, дискобол, низький заряд батареї, милиця, рентген, бульбашки, посвідчення особи, жирний знак рівності. Очікується, що оновлення стане доступним навесні 2022 року. Проте до моменту офіційного релізу смайлики можуть змінитися.

Фото: Emojipedia

Теги: Apple, iOS 15, iOS, емодзі, операційна система, смайли

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook