Про це вона заявила під час брифінгу у Медіацентрі “Україна”.
“Дискусія про наше майбутнє членство [в НАТО] отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання”, — зауважила амбасадорка.
Тепер це обговорення буде відбуватись в межах Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге — не виключено, відбудеться вже на рівні Міністрів оборони.
Галібаренко зазначила, що обговорення питання вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться вже 12-13 жовтня у німецькому Рамштайні: “12-13 жовтня спочатку буде зустріч у форматі “Рамштайн”, це спеціальна контактна група з підтримки України, а наступного дня буде засідання Міністрів оборони, де ми очікуємо нашого Міністра Оборони Рєзнікова”, — уточнила Галібаренко.
- Глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.
- Після того, як цього місяця міністр оборони Шольца Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччині довелося зберегти свої танки, щоб виконати свої зобов’язання перед НАТО, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг відповів, що озброїти Україну – важливіше.