Після появи у родині дитини життя різко змінюється, з’являються нові вимоги та потреби. Для новонародженого малюка потрібна спеціальна косметика, створена з урахуванням особливостей чутливої дитячої шкіри. Батькам необхідно придбати багато інших речей для нормального догляду за дитиною, забезпечення її та власного комфорту, здоров’я, гарного самопочуття. Широкий асортимент засобів пропонує інтернет-магазин Notino.

Коли малюк трохи підросте, почне повзати, ходити, ще не час переходити на дорослу косметику. Дитячі креми, олійки, шампуні використовуються ще досить довго. Перші зубки потребують догляду відразу після появи. Для молочних зубів випускаються спеціальні пасти. Вони не печуть та не дратують ніжні слизові оболонки, тому малюк не відчуватиме ніякого дискомфорту під час чищення.

Дитячі товари: головні особливості

Сучасні виробники випускають у широкому асортименті шампуні, присипки, олійки та креми для догляду за малюком з першого дня народження. У цей період його шкіра дуже тонка та чутлива, схильна до почервоніння та висипань. Отже, потрібно використовувати максимально безпечну косметику. Вона має нейтральний рівень рН, тому зберігає крихкий захисний шар шкіри дитини.

Дитячі товари на сайті Notino знадобляться і в наступні роки життя малюка. Спеціальні шампуні для дитячого волосся не містять компонентів, які дратують очі, тому таке миття подарує лише задоволення. В каталозі також представлено багато засобів для нормального дитячого сну. Вони створені спеціально для того, щоб полегшити життя мами й зробити перші тижні з малюком простішими й комфортними для обох.

Особливого догляду потребує й матуся – як під час вагітності, так і після пологів. Це, наприклад, спеціальні креми й масла проти розтяжок. Вони необхідні для догляду за шкірою під час вагітності, адже коли животик росте, шкіра сильно розтягується. На сайті Notino є також спеціальна косметика для гігієни та догляду за тілом після пологів, у період грудного вигодовування.

Широкий асортимент косметики для мами й дитини

У каталозі легко обрати все, що потрібно для малюка в різні етапи його життя. Це як період відразу після народження, так і час зростання, прорізування зубів тощо. Можна придбати не лише косметику, а й іграшки, радіоняні, зубні щітки та багато іншого. Все це зробить догляд за малюком зручнішим і простішим.

В асортименті дитячих товарів представлені:

шампуні й інша косметика до та після купання. Дбайливо очищує тонке волосся та шкіру голови, полегшує розчісування. Гіпоалергенна, має нейтральний рН, не викликає небажаних реакцій;

олійки для вагітних проти розтяжок. Це м’яка, повністю безпечна косметика, яка робить шкіру майбутньої мами еластичнішою;

дитячі зубні пасти. Деякі виготовляються з фруктовими смаками, щоб дитина отримувала задоволення під час чищення й вчилася доглядати за зубами змалечку. В цьому також допоможуть спеціальні щітки.

В асортименті також є парфуми, одяг, іграшки й інші корисні засоби для дітей та їхніх матусь.