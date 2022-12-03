Про це з посиланням на свої джерела повідомляє російське пропагандистське видання Коммерсант.
Зазначається, що ще у кінці вересня у Росії закрили вебсайт kanal.disney.ru, а його сторінки у соціальних мережах видалили.
Варто зауважити, що компанія The Walt Disney зупинила прокат своїх фільмів у РФ у березні 2022 року та розформувала офіс у Москві. Однак мовлення Disney – що є локальною версією американського Disney Channel – продовжують транслювати у Росії.
Проте за даними росЗМІ, російські партнери Disney Channel вже отримали інформацію про припинення мовлення дитячого телеканалу найближчим часом.
Згідно з повідомленням, Disney в етері росТБ має замінити російський дитячий канал.
У російському виданні наголосили, що внаслідок санкцій РФ стає складніше оплачувати ліцензії на іноземні фільми та серіали.
- Голівудська компанія Warner Bros. заборонила російському холдингу “Національна Медіа Група” (володіє СТС, РЕН ТВ, “Домашний”, “Пятый”) показувати свої фільми. Важливо, що кіностудія запровадила заборону, попри те, що її ліцензійні угоди з російським прокатником діють ще як мінімум півтора року.