У самому центрі столиці уява невідомого художника перетворила протитанковий їжак на дитячу гойдалку. На Хрещатику з’явилося нове інтерактивне графіті, що нагадує про звиклі складові сьогодення, котрі, здавалося б, ніколи не повинні перетинатися: дитинство та війна.

Про це повідомляють #Букви.

Діти страждають від збройної агресії не менше від дорослих, і ось декілька фактів.

Більше ніж 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного нападу РФ. Станом на ранок 6 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв – 430, поранених — понад 827 осіб. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Окрім, цього, станом на 3 листопада РФ викрала 10 750 українських дітей.

Щобільше, стало відомо, що на Херсонщині триває примусова “евакуація” цивільного населення, зокрема росіяни готуються вивезти до РФ дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Не так давно, тікаючи під час контрнаступу ЗСУ, росіяни здійснили масовані обстріли цивільного населення. Одним з ударів окупанти зруйнували дитячий майданчик у парку Шевченка. І таких руйнацій зазнали десятки майданчиків, сотні шкіл та садочків.

Усе ще раз підтверджує: росіяни намагаються знищити, зламати навіть найменш захищених українських громадян. Росія краде в маленьких українців дитинство.

Водночас митці проявляють свій протест небезпеці та руйнації у притаманній їм формі.

Ми мусимо захищатися від агресивного сусіда, посилюючи безпеку новою зброєю, технікою та системами ППО.

Проте неодмінні атрибути сьогодення — протитанкові їжаки та укриття.

На Хрещатику створили новий стріт-арт: діти граються на гойдалці, котрою слугує протитанковий їжак. Силуети дітлахів зображено на сірих бетонних блоках.

Містянам до вподоби вкрай незвичне графіті, світлини вже розійшлися інтернет-виданнями та соціальними мережами.





Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці // 3 фото

Дитинство не можна поставити “на паузу”. У 21-му сторіччі в Україні зростає покоління, народжених під звуки кулеметів і вибухи російських мін та снарядів.

На жаль, в умовах сьогодення українські діти мусять інтегруватися у воєнний простір. І нове графіті поки що невідомого автора ще раз доводить це.

Раніше інтерактивні графіті литовського художника Ернеста Захаревича прикрасили стіни багатьох вулиць малайзійського острова Пенанг. Неординарний вид мистецтва встиг потрапити в об’єктив уваги світової громадськості та критиків.