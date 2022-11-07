Про це повідомляють #Букви.

Діти страждають від збройної агресії не менше від дорослих, і ось декілька фактів.

Більше ніж 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного нападу РФ. Станом на ранок 6 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв – 430, поранених — понад 827 осіб. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Окрім, цього, станом на 3 листопада РФ викрала 10 750 українських дітей.

Щобільше, стало відомо, що на Херсонщині триває примусова “евакуація” цивільного населення, зокрема росіяни готуються вивезти до РФ дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Не так давно, тікаючи під час контрнаступу ЗСУ, росіяни здійснили масовані обстріли цивільного населення. Одним з ударів окупанти зруйнували дитячий майданчик у парку Шевченка. І таких руйнацій зазнали десятки майданчиків, сотні шкіл та садочків.

Усе ще раз підтверджує: росіяни намагаються знищити, зламати навіть найменш захищених українських громадян. Росія краде в маленьких українців дитинство.

Водночас митці проявляють свій протест небезпеці та руйнації у притаманній їм формі.

Ми мусимо захищатися від агресивного сусіда, посилюючи безпеку новою зброєю, технікою та системами ППО.

Проте неодмінні атрибути сьогодення — протитанкові їжаки та укриття.

На Хрещатику створили новий стріт-арт: діти граються на гойдалці, котрою слугує протитанковий їжак. Силуети дітлахів зображено на сірих бетонних блоках.

Містянам до вподоби вкрай незвичне графіті, світлини вже розійшлися інтернет-виданнями та соціальними мережами.

  • Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці

  • Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці

  • Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці

Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці // 3 фото

Дитинство не можна поставити “на паузу”. У 21-му сторіччі в Україні зростає покоління, народжених під звуки кулеметів і вибухи російських мін та снарядів.

На жаль, в умовах сьогодення українські діти мусять інтегруватися у воєнний простір. І нове графіті поки що невідомого автора ще раз доводить це.

Раніше інтерактивні графіті литовського художника Ернеста Захаревича прикрасили стіни багатьох вулиць малайзійського острова Пенанг. Неординарний вид мистецтва встиг потрапити в об’єктив уваги світової громадськості та критиків.