Про це повідомляють #Букви.
Діти страждають від збройної агресії не менше від дорослих, і ось декілька фактів.
Більше ніж 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного нападу РФ. Станом на ранок 6 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв – 430, поранених — понад 827 осіб. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Окрім, цього, станом на 3 листопада РФ викрала 10 750 українських дітей.
Щобільше, стало відомо, що на Херсонщині триває примусова “евакуація” цивільного населення, зокрема росіяни готуються вивезти до РФ дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.
Не так давно, тікаючи під час контрнаступу ЗСУ, росіяни здійснили масовані обстріли цивільного населення. Одним з ударів окупанти зруйнували дитячий майданчик у парку Шевченка. І таких руйнацій зазнали десятки майданчиків, сотні шкіл та садочків.
Усе ще раз підтверджує: росіяни намагаються знищити, зламати навіть найменш захищених українських громадян. Росія краде в маленьких українців дитинство.
Водночас митці проявляють свій протест небезпеці та руйнації у притаманній їм формі.
Ми мусимо захищатися від агресивного сусіда, посилюючи безпеку новою зброєю, технікою та системами ППО.
Проте неодмінні атрибути сьогодення — протитанкові їжаки та укриття.
На Хрещатику створили новий стріт-арт: діти граються на гойдалці, котрою слугує протитанковий їжак. Силуети дітлахів зображено на сірих бетонних блоках.
Містянам до вподоби вкрай незвичне графіті, світлини вже розійшлися інтернет-виданнями та соціальними мережами.
Дитинство попри війну: новий стріт-арт на одному з блок-постів у центрі столиці // 3 фото
Дитинство не можна поставити “на паузу”. У 21-му сторіччі в Україні зростає покоління, народжених під звуки кулеметів і вибухи російських мін та снарядів.
На жаль, в умовах сьогодення українські діти мусять інтегруватися у воєнний простір. І нове графіті поки що невідомого автора ще раз доводить це.
Раніше інтерактивні графіті литовського художника Ернеста Захаревича прикрасили стіни багатьох вулиць малайзійського острова Пенанг. Неординарний вид мистецтва встиг потрапити в об’єктив уваги світової громадськості та критиків.
- Відсьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа “Діти війни” буде допомогати збирати інформацію про неповнолітніх, які постраждали або зникли внаслідок війни.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.
- РФ примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.
- Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, викраденої в Маріуполі російськими армійцями.
- Військові РФ вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 дітей із Херсонського обласного будинку дитини.