У Кабулі (Афганістан) знайшли хлопчика, якого батьки в розпачі передали солдату через стіну аеропорту під час американської евакуації з Афганістану.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У серпні 2021 року інтернетом ширилися кадри, де люди, намагаючись врятуватися від Талібану, передавали через стіну американським солдатам своїх дітей, щоб принаймні їх ті забрали та врятували.

Опісля доля цих дітей лишалася невідомою. Та одна сім’я змогла возз’єднатися. І виявилося, що солдат тоді не забрав дитину з собою, а лишив в аеропорту.

Цій дитині, Сохаїлу Ахмаді, було всього два місяці, коли він пропав безвісти 19 серпня – тоді тисячі людей кинулися покинути Афганістан, коли він впав у руки Талібану. На шляху до воріт аеропорту біологічний батько хлопчика (він працював охоронцем у посольстві США) та його дружина боялися, що їхній син буде розчавлений у натовпі. Тому вони передали дитину через стіну солдату в уніформі, який, на його думку, був американцем, цілком очікувавши, що незабаром вони пройдуть решту 5 метрів до входу та повернуть його.

Саме в цей момент сили Талібану відтіснили натовп, і чоловік із дружиною та чотирма іншими дітьми змогли потрапити всередину ще за пів години. Але на той час дитини вже ніде не було. Батькам, які у розпачі шукали свою дитину, сказали, що він, ймовірно, вилетів уже до США та обнадіяли перспективою возз’єднання уже там.

Решта сім’ї була евакуйована і врешті опинилась на військовій базі в Техасі. Але протягом багатьох місяців вони не знали, де їх син.

Того ж дня один із таксистів Кабула 29-річний водій таксі, на ім’я Хамід Сафі знайшов дитину в аеропорту. Двомісячне дитя лежало просто на землі та плакало. Чоловік шукав його батьків, але не зміг знайти, і тоді вирішив забрати його додому та виховувати, як свого.

Сафі має трьох дочок і сказав, що найбільше бажання його матері перед смертю було, щоб у нього з’явився син. Вони з дружиною назвали малюка Мохаммадом Абедом, включили дитину у свою сім’ю й опублікували спільні фотографії всіх дітей у Facebook.

Після публікацій про зниклу дитину деякі сусіди Сафі, які п’ять місяців тому помітили його повернення з аеропорту з дитиною, впізнали фотографії та опублікували коментарі про його місцезнаходження. Тоді біологічна родина направила своїх родичів до Сафі, щоб забрати малюка, але той не захотів віддавати дитину, бо прикипів до неї душею.

До справи довелося залучити місцевих чиновників, тому що сторони не могли дійти згоди. І, зрештою, у присутності правоохоронців, серед купи сліз, немовля нарешті повернули рідним. Сафі з дружиною плакали за дитиною, віддаючи.

Батьки дитині у США нарешті зможуть возз’єднатися з дитиною. У день, коли родичі забрали малюка і вони змогли його побачити у відеочаті, у родині було справжнє свято.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.