За даним Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони, диверсантів в Україні забезпечили новими українськими паспортами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центру протидії дезінформації.

У зв’язку з цим українців закликають бути дуже уважними.

Також Центр протидії дезінформації додав файл, в якому зазначено перелік анульованих:

бланків паспортів громадянина України

посвідок на постійне проживання

посвідок на тимчасове проживання

Всі вони визнані недійсними Державною міграційною службою України.

У Центрі протидії дезінформації просять передати вказану інформацію на блокпости – задля уникнення непорозумінь.