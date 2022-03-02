Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центру протидії дезінформації.
У зв’язку з цим українців закликають бути дуже уважними.
Також Центр протидії дезінформації додав файл, в якому зазначено перелік анульованих:
- бланків паспортів громадянина України
- посвідок на постійне проживання
- посвідок на тимчасове проживання
Всі вони визнані недійсними Державною міграційною службою України.
У Центрі протидії дезінформації просять передати вказану інформацію на блокпости – задля уникнення непорозумінь.