Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центру протидії дезінформації.

У зв’язку з цим українців закликають бути дуже уважними.

Також Центр протидії дезінформації додав файл, в якому зазначено перелік анульованих:

  • бланків паспортів громадянина України
  • посвідок на постійне проживання
  • посвідок на тимчасове проживання

Всі вони визнані недійсними Державною міграційною службою України.

У Центрі протидії дезінформації просять передати вказану інформацію на блокпости – задля уникнення непорозумінь.