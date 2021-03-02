16 квітня відбудеться ДиВи Конф — онлайн-конференція про відеорекламу для бізнесу в інтернеті.

Діджитал Відео Конф — практична конференція про те, як збільшувати продажі та впізнаваність бренду за допомогою відеоконтенту в діджитал середовищі. Поговоримо про стратегію, продакшн, рекламні формати та платформи.

Буде корисно власникам бізнесу, керівникам підприємств і відділів, маркетологам і відео-мейкерам.

Минулого року на ДиВи Конф зібралася крута тусовка спеціалістів з таких компаній як Fedoriv, Google, Ajax Systems, Google, Facebook, Comfy, Parimatch. Їх доповіді досі є на сайті https://dvconf.com.ua/#program.

Лайнап спікерів на 2021 рік ми зараз формуємо й вже маємо підтвердження від Banda, Google, Prom та інших, кого поки не розкриваємо. Але будь впевнений — буде корисно та практично.

Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.

Дата: 16 квітня (п’ятниця).

Формат: онлайн.

Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією на сайті —https://netpeak.me/hnK9CQ.