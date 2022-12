Про це повідомило UNITED24.

Мета кампанії – зібрати генератори для лікарень. Дизайнер наголосив, що внаслідок російських масованих ракетних обстрілів Україна втратила 50% своїх енергетичних потужностей. Наша країна готується до холодної зими й тривалих відключень електроенергії, а генератори допоможуть українським медикам рятувати життя.

“10 мільйонів людей в Україні залишилися без світла після цілеспрямованих атак Росії. Росія знищила 50% об’єктів української енергетичної інфраструктури. Стабільне електропостачання є критичним для перевантажених медичних закладів, де персонал щодня працює, аби врятувати життя тисяч”, — сказав Вільде.

German NGOs, @VitscheBerlin and Ukr.Dim, together with Berlin-based Fashion Stylist and Friend of Ukraine, Frank Peter Wilde, have announced a Christmas campaign to raise 1,000,000 Euros for electricity generators via #united24 pic.twitter.com/IwTTjVCc8L

