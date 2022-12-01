Німецький дизайнер Франк Вільде анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та "Укр.Дім".

Про це повідомило UNITED24.

Мета кампанії – зібрати генератори для лікарень. Дизайнер наголосив, що внаслідок російських масованих ракетних обстрілів Україна втратила 50% своїх енергетичних потужностей. Наша країна готується до холодної зими й тривалих відключень електроенергії, а генератори допоможуть українським медикам рятувати життя.

“10 мільйонів людей в Україні залишилися без світла після цілеспрямованих атак Росії. Росія знищила 50% об’єктів української енергетичної інфраструктури. Стабільне електропостачання є критичним для перевантажених медичних закладів, де персонал щодня працює, аби врятувати життя тисяч”, — сказав Вільде.

German NGOs, @VitscheBerlin and Ukr.Dim, together with Berlin-based Fashion Stylist and Friend of Ukraine, Frank Peter Wilde, have announced a Christmas campaign to raise 1,000,000 Euros for electricity generators via #united24 pic.twitter.com/IwTTjVCc8L — U24 (@U24_gov_ua) December 1, 2022

Німецький дизайнер наголосив, що планується придбати 300 генераторів.

“Разом із президентом Зеленським та ініціативою UNITED24, ми розпочинаємо кампанію з постачання 300 генераторів до лікарень по всій Україні. Поділіться світлом на Різдво – пожертвуйте зараз!” — додав він.

Довідка:

Франк-Пітер Вільде є німецьким дизайнером і стилістом. У соціальних мережах він відомий тим, що робить фотографії своїх образів у ліфті й публікує в Instagram. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії він підтримує Україну офлайн та у соцмережах. Дизайнер щодня публікує світлини в образах, які присвячує Україні, зокрема у кольорах державного прапора.

Також стиліст та бренд-медіа YellowBlue спільно зробили колаборацію. Вони випустили принт на одязі та донатили 100% прибутку від продажів на підтримку України. Принт є популярним образом від Франка Вільде — сукнею А-силуету та ботфортами у супроводі символів українського опору, зокрема прапора України, соняшника та панами, як у Kalush Orchestra. З таким принтом реалізували світшоти й футболки, а всі моделі — унісекс та оверсайз.