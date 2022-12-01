Про це повідомило UNITED24.
Мета кампанії – зібрати генератори для лікарень. Дизайнер наголосив, що внаслідок російських масованих ракетних обстрілів Україна втратила 50% своїх енергетичних потужностей. Наша країна готується до холодної зими й тривалих відключень електроенергії, а генератори допоможуть українським медикам рятувати життя.
“10 мільйонів людей в Україні залишилися без світла після цілеспрямованих атак Росії. Росія знищила 50% об’єктів української енергетичної інфраструктури. Стабільне електропостачання є критичним для перевантажених медичних закладів, де персонал щодня працює, аби врятувати життя тисяч”, — сказав Вільде.
German NGOs, @VitscheBerlin and Ukr.Dim, together with Berlin-based Fashion Stylist and Friend of Ukraine, Frank Peter Wilde, have announced a Christmas campaign to raise 1,000,000 Euros for electricity generators via #united24 pic.twitter.com/IwTTjVCc8L
— U24 (@U24_gov_ua) December 1, 2022
Німецький дизайнер наголосив, що планується придбати 300 генераторів.
“Разом із президентом Зеленським та ініціативою UNITED24, ми розпочинаємо кампанію з постачання 300 генераторів до лікарень по всій Україні. Поділіться світлом на Різдво – пожертвуйте зараз!” — додав він.
Довідка:
Франк-Пітер Вільде є німецьким дизайнером і стилістом. У соціальних мережах він відомий тим, що робить фотографії своїх образів у ліфті й публікує в Instagram. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії він підтримує Україну офлайн та у соцмережах. Дизайнер щодня публікує світлини в образах, які присвячує Україні, зокрема у кольорах державного прапора.
Також стиліст та бренд-медіа YellowBlue спільно зробили колаборацію. Вони випустили принт на одязі та донатили 100% прибутку від продажів на підтримку України. Принт є популярним образом від Франка Вільде — сукнею А-силуету та ботфортами у супроводі символів українського опору, зокрема прапора України, соняшника та панами, як у Kalush Orchestra. З таким принтом реалізували світшоти й футболки, а всі моделі — унісекс та оверсайз.
- Берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.