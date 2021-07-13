Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Джада також розповіла, що зробила це з подачі 20-річної дочки Віллоу, яка також збрила волосся.

“Віллоу змусила мене це зробити, тому що прийшов час”, – зазначила вона.

Цікаво, що саме Віллоу вперше представила новий образ своєї матері в Instagram з тією ж фотографією.

“Подарунок щирий, коли він дарується від щирого серця потрібній людині в потрібний час і в потрібному місці і коли ми нічого не чекаємо взамін”, – написала в своєму пості вона.

Зазначимо, що Джада в 2018 році вперше розповіла про свою боротьбу з випаданням волосся. Лікарі не встановили причину, але Сміт вважає, що вона може бути пов’язана зі стресом.