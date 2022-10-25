Голова Прогресивної групи Конгресу 25 жовтня відкликала спірний лист із підписами 30 членів групи, який закликає адміністрацію Джо Байдена продовжувати дипломатичні зусилля в Україні, після гніву демократів у Палаті представників через те, що конгресменка Праміла Джаяпал засліпила їх і виявила нові розбіжності в їхній партії за лічені дні до проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє CNN.

Очільниця лівої фракції демократів у Палаті представників Праміли Джаяпал зазначила, що лист склали кілька місяців тому, проте співробітники опублікували його без попередньої перевірки. Як голова фракції, вона взяла на себе відповідальність.

Джаяпал додала, що лист опублікували у той момент, коли лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті попередив про можливе зменшення підтримки України в разі перемоги його партії на проміжних виборах.

За її словами, часова близькість цих заяв створила прикре враження, що демократи, які “рішуче і одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу”, ніби приєдналися до республіканців.

Публічна відмова відбулася на тлі негативної реакції демократів, які розкритикували час відправлення листа.

“Люди лютують, особливо лідери”, — зазначив один із високопоставлених демократів Палати представників перед відкликанням листа, маючи на увазі найбільш уразливих членів, яким загрожує втрата своїх місць на проміжних виборах 8 листопада.

Демократи стверджують, що несвоєчасний лист підриває позицію їхньої партії, демонструючи рішучу підтримку України — у той час, як республіканці сперечаються про те, чи слід схвалити збільшення допомоги США Україні. Щобільше, кілька членів Демократичної партії заявили, що підписали цей лист кілька місяців тому і були застигнуті зненацька, коли в понеділок офіс Джаяпал розіслав листа з їхніми іменами. Дехто наголосив, що більше не підписуватиме.

У листі 30 демократів на чолі з конгресменкою Прамілою Джаяпал – головою Прогресивної групи Конгресу – закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з “проактивним дипломатичним поштовхом, так подвоюючи зусилля для пошуку реалістичних меж для припинення вогню”.

Демократи особливо висловили стурбованість тим, що Сполучені Штати не ведуть регулярний діалог з РФ, щоб покласти край російсько-українській війні. Адміністрація Байдена була категоричною у свої позиції, що Київ сам повинен вирішити, коли вести перемовини з Москвою, а українці, як вільний народ, мають вирішувати свою долю.

Однак низка демократів не підтримали лист лібералів, що змусило Джаяпалу згодом опублікувати заяву з поясненням своїх вимог у листі. У своїх поясненнях Джаяпала наголосила, що вони продовжують підтримувати Україну та зобов’язання Байдена забезпечити представництво України в будь-яких дискусіях про її майбутнє.

Раніше представник від штату Массачусетс Джейк Окінклосс, який не підписав листа і не є членом Прогресивної фракції, написав у Twitter : “Цей лист є оливковою гілкою для воєнного злочинця, який програє свою війну”.

Заклик лібералів до зміни стратегії стався на тлі найзначніших американсько-російських дипломатичних контактів за останній час, коли міністр оборони Ллойд Остін нещодавно розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу вперше за кілька місяців. На прохання Шойгу вони розмовляли телефоном 21 та 24 жовтня.

Поки що помічники Байдена відкидають ідею підштовхувати Україну за стіл переговорів, кажучи, що це питання принципу, щоб нації самі вирішували свою долю. Вони кажуть, що не знають, як виглядає кінець війни і коли це може статися, наполягаючи, що це залежить від Києва.

Але все більше законодавців і експертів із зовнішньої політики заперечують цю позицію, стверджуючи, що РФ не сприйме жодних переговорів серйозно, якщо Сполучені Штати не будуть за столом переговорів, враховуючи їх лідерство на Заході та інвестиції у військові зусилля України.

Підписанти листа зазначили, що на даний час вони все ще підтримуватимуть пакети допомоги Україні, але залишається незрозумілим, чи продовжуватиметься це, якщо Байден незабаром не піде на дипломатичний шлях.