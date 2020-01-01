У новорічному привітанні президента Володимира Зеленського взяли участь зірки шоу-бізнесу та телеведучі.

Ролик опубліковано на YouTube каналі Офісу президента.

Так, серед зірок співак Олег Винник, телеведучі Володимир Остапчук, Маша Єфросиніна, Леся Никитюк, фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома, народна артистка України Ніна Матвієнко, телеведучий “Нового каналу” Андрій Шабанов, співачка Аліна Паш, співаки Сергій Бабкін, Монатік, Потап, Тіна Кароль, Женя Галич, телеведучі Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олександр Педан, лідер групи “Антитіла” Тарас Тополя, співак Арсен Мірзоян, Дантес, Оля Полякова, шоумен Дмитро Коляденко, “Віталька” – Гарік Бірча, співаки Макс Барських, Світлана Тарабарова та інші.

“Нехай у Новому році голос нашої країни звучить голосно і впевнено”, – сказала Тіна Кароль.

“Будемо єдині – від Карпат і до Донбасу. Від Чернігова і до Сімферополя”, – сказав Юрій Горбунов.

“Відкривайте для себе світ, а головне – відкривайте для себе Україну”, – сказала Леся Никитюк.

Співачка Джамала привітала українців кримськотатарською мовою.

Також серед тих, хто вітав були актори “Ліги сміху” та “95 Кварталу”.

У своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.