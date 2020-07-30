Співачка Джамала, яка минулого тижня полетіла відпочивати з чоловіком і дітьми в Туреччину, поділилася своїми враженнями.

Про це вона написала в Instagram.

Співачка написала, що на даний момент для неї найскладніше – “пережити ранок”. Вона зазначила, що в цей час їй доводиться всіх годувати, вмивати, чистити зуби і так далі.

“Немає сил. Всі кричать. Всіх потрібно вмити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було”, – зазначила вона.

Джамала зізналася, що найкраща терапія від стресу – це море.

При цьому, вона спить по дві години вночі, а іноді може годину поспати вдень.

“Скаржитися не буду, але ситуація така: все мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі нікого. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину … Невеликий рай. Все можна пережити, якщо є море. І це щастя!”, – написала Джамала.