Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

“Щойно уряд призначив Еміне Джапарову на посаду першої заступниці міністра закордонних справ. Команда поповнилася сильним гравцем”, – написав Кулеба.

Він додав, що вона відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.

“Перша заступниця – це, звісно, набагато більше, і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі. Небезпідставно чекаю на драйв, системність і результати за усіма напрямами”, – зазначив глава МЗС.

Еміне Джапарова – українська журналістка кримськотатарського походження. У 2002-2003 рр. Джапарова працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин в службі першого віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе в відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року – радник міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першим заступником міністра інформаційної політики України.