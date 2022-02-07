"Золота малина" - антипремія у світі кіномистецтва, більш відома як антипод премії "Оскар". "Золоту малину" вручають за сумнівні досягнення у кіно. За традицією, номінантів антипремії оголошують за добу до оголошення номінантів "Оскара", а лауреатів - у переддень офіційної церемонії премії "Оскар".

Про це повідомляють на офіційному сайті “Золотої малини”.

У дев’ять рекордних номінацій цьогоріч потрапив фільм від платформи Netflix “Діана: Мюзикл”. У п’яти номінаціях заявлені фільми “Карен” та “Жінка у вікні”. Чотири номінації отримали фільми “Космічний джем: нові легенди” та “Дорогий Еван Гансен”, а стрічки “Поганці” та “Нескінченність” представлені у трьох номінаціях антипремії.

Серед зірок, номінованих на “Золоту малину”, можна зустріти Джареда Лето, Меган Фокс, Бена Аффлека, Мела Гібсона, Марка Волберга та інших.

А головний список антипремії цього року має такий вигляд:

Найгірший фільм:

“Діана: Мюзикл”

“Нескінченність”

“Карен”

“Космічний джем: Нові легенди”

“Жінка у вікні”

Найгірший актор:

Скотт Іствуд (“Небезпечний”)

Роу Гартрампф (“Діана: Мюзикл”)

Леброн Джеймс (“Космічний джем: Нові легенди”)

Бен Платт (“Дорогий Еван Гансен”)

Марк Волберг (“Нескінченність”)

Найгірша акторка:

Емі Адамс (“Жінка у вікні”)

Жанна де Ваал (“Діана: Мюзикл”)

Меган Фокс (“Опівночі у високій траві”)

Терін Меннінг (“Карен”)

Рубі Роуз (“Янгол помсти”)

Найгірша акторка другого плану:

Емі Адамс (“Дорогий Еван Гансен”)

Софі Куксон (“Нескінченність”)

Ерін Дейві (“Діана: Мюзикл”)

Джуді Кей (“Діана: Мюзикл”)

Терін Меннінг (“Все до останнього”)

Найгірший актор другого плану:

Бен Аффлек (“Остання дуель”)

Нік Кеннон (“Поганці”)

Мел Гібсон (“Небезпечний”)

Гарет Кіген (“Діана: Мюзикл”)

Джаред Лето (“Дім Gucci”)

Найгірший режисер:

Крістофер Ешлі (“Діана: Мюзикл”)

Стівен Чбоскі (“Дорогий Еван Гансен”)

Коук Деніелс (“Карен”)

Ренні Гарлін (“Поганці”)

Джо Райт (“Жінка у вікні”)

Найгірший сценарій:

“Діана: Мюзикл”

“Карен”

“Жінка у вікні”

“Поганці”

“Афера Олівера Твіста”

Найгірший рімейк чи сиквел:

“Карен” (Ненавмисний рімейк Круелли де Віль)

“Космічний джем: Нові легенди”

“Том і Джеррі”

“Афера Олівера Твіста” (реп-рімейк Олівера Твіста)

“Жінка у вікні”

Найгірша екранна пара:

“Діана: Мюзикл” (будь-який актор фільму та будь-який ліричний або хореографічний номер)

“Космічний джем: Нові легенди” (Леброн Джеймс та будь-який герой мультфільму)

“Дім Гуччі” (Джаред Лето та його 17-фунтове латексне обличчя, його дивовижний одяг та його смішний акцент)

“Доргий Еван Гансен” (Бен Платт і будь-який інший персонаж, який поводиться як Платт)

“Том і Джеррі” (пара Тома та Джеррі)

Цікавинкою цьогорічної антипремії стало те, що “Золота малина” присвятила цілу окрему категорію для актора Брюса Вілліса – “Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у 2021 році”. До номінації організатори внесли такі фільми 2021 року з Віллісом як “Американська облога”, “Злочинний квест”, “Зоряний рубіж”, “Глухий кут”, “Фортеця”. “Опівночі у високій траві”, “За межею життя” та “Вижити у грі”.