Про це повідомляють на офіційному сайті “Золотої малини”.

У дев’ять рекордних номінацій цьогоріч потрапив фільм від платформи Netflix “Діана: Мюзикл”. У п’яти номінаціях заявлені фільми “Карен” та “Жінка у вікні”. Чотири номінації отримали фільми “Космічний джем: нові легенди” та “Дорогий Еван Гансен”, а стрічки “Поганці” та “Нескінченність” представлені у трьох номінаціях антипремії.

Серед зірок, номінованих на “Золоту малину”, можна зустріти Джареда Лето, Меган Фокс, Бена Аффлека, Мела Гібсона, Марка Волберга та інших.

А головний список антипремії цього року має такий вигляд:

Найгірший фільм:

  • “Діана: Мюзикл”
  • “Нескінченність”
  • “Карен”
  • “Космічний джем: Нові легенди”
  • “Жінка у вікні”

Найгірший актор:

  • Скотт Іствуд (“Небезпечний”)
  • Роу Гартрампф (“Діана: Мюзикл”)
  • Леброн Джеймс (“Космічний джем: Нові легенди”)
  • Бен Платт (“Дорогий Еван Гансен”)
  • Марк Волберг (“Нескінченність”)

Найгірша акторка:

  • Емі Адамс (“Жінка у вікні”)
  • Жанна де Ваал (“Діана: Мюзикл”)
  • Меган Фокс (“Опівночі у високій траві”)
  • Терін Меннінг (“Карен”)
  • Рубі Роуз (“Янгол помсти”)

Найгірша акторка другого плану:

  • Емі Адамс (“Дорогий Еван Гансен”)
  • Софі Куксон (“Нескінченність”)
  • Ерін Дейві (“Діана: Мюзикл”)
  • Джуді Кей (“Діана: Мюзикл”)
  • Терін Меннінг (“Все до останнього”)

Найгірший актор другого плану:

  • Бен Аффлек (“Остання дуель”)
  • Нік Кеннон (“Поганці”)
  • Мел Гібсон (“Небезпечний”)
  • Гарет Кіген (“Діана: Мюзикл”)
  • Джаред Лето (“Дім Gucci”)

Найгірший режисер:

  • Крістофер Ешлі (“Діана: Мюзикл”)
  • Стівен Чбоскі (“Дорогий Еван Гансен”)
  • Коук Деніелс (“Карен”)
  • Ренні Гарлін (“Поганці”)
  • Джо Райт (“Жінка у вікні”)

Найгірший сценарій:

  • “Діана: Мюзикл”
  • “Карен”
  • “Жінка у вікні”
  • “Поганці”
  • “Афера Олівера Твіста”

Найгірший рімейк чи сиквел:

  • “Карен” (Ненавмисний рімейк Круелли де Віль)
  • “Космічний джем: Нові легенди”
  • “Том і Джеррі”
  • “Афера Олівера Твіста” (реп-рімейк Олівера Твіста)
  • “Жінка у вікні”

Найгірша екранна пара:

  • “Діана: Мюзикл” (будь-який актор фільму та будь-який ліричний або хореографічний номер)
  • “Космічний джем: Нові легенди” (Леброн Джеймс та будь-який герой мультфільму)
  • “Дім Гуччі” (Джаред Лето та його 17-фунтове латексне обличчя, його дивовижний одяг та його смішний акцент)
  • “Доргий Еван Гансен” (Бен Платт і будь-який інший персонаж, який поводиться як Платт)
  • “Том і Джеррі” (пара Тома та Джеррі)

Цікавинкою цьогорічної антипремії стало те, що “Золота малина” присвятила цілу окрему категорію для актора Брюса Вілліса – “Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у 2021 році”. До номінації організатори внесли такі фільми 2021 року з Віллісом як “Американська облога”, “Злочинний квест”, “Зоряний рубіж”, “Глухий кут”, “Фортеця”. “Опівночі у високій траві”, “За межею життя” та “Вижити у грі”.