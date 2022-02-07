Про це повідомляють на офіційному сайті “Золотої малини”.
У дев’ять рекордних номінацій цьогоріч потрапив фільм від платформи Netflix “Діана: Мюзикл”. У п’яти номінаціях заявлені фільми “Карен” та “Жінка у вікні”. Чотири номінації отримали фільми “Космічний джем: нові легенди” та “Дорогий Еван Гансен”, а стрічки “Поганці” та “Нескінченність” представлені у трьох номінаціях антипремії.
Серед зірок, номінованих на “Золоту малину”, можна зустріти Джареда Лето, Меган Фокс, Бена Аффлека, Мела Гібсона, Марка Волберга та інших.
А головний список антипремії цього року має такий вигляд:
Найгірший фільм:
- “Діана: Мюзикл”
- “Нескінченність”
- “Карен”
- “Космічний джем: Нові легенди”
- “Жінка у вікні”
Найгірший актор:
- Скотт Іствуд (“Небезпечний”)
- Роу Гартрампф (“Діана: Мюзикл”)
- Леброн Джеймс (“Космічний джем: Нові легенди”)
- Бен Платт (“Дорогий Еван Гансен”)
- Марк Волберг (“Нескінченність”)
Найгірша акторка:
- Емі Адамс (“Жінка у вікні”)
- Жанна де Ваал (“Діана: Мюзикл”)
- Меган Фокс (“Опівночі у високій траві”)
- Терін Меннінг (“Карен”)
- Рубі Роуз (“Янгол помсти”)
Найгірша акторка другого плану:
- Емі Адамс (“Дорогий Еван Гансен”)
- Софі Куксон (“Нескінченність”)
- Ерін Дейві (“Діана: Мюзикл”)
- Джуді Кей (“Діана: Мюзикл”)
- Терін Меннінг (“Все до останнього”)
Найгірший актор другого плану:
- Бен Аффлек (“Остання дуель”)
- Нік Кеннон (“Поганці”)
- Мел Гібсон (“Небезпечний”)
- Гарет Кіген (“Діана: Мюзикл”)
- Джаред Лето (“Дім Gucci”)
Найгірший режисер:
- Крістофер Ешлі (“Діана: Мюзикл”)
- Стівен Чбоскі (“Дорогий Еван Гансен”)
- Коук Деніелс (“Карен”)
- Ренні Гарлін (“Поганці”)
- Джо Райт (“Жінка у вікні”)
Найгірший сценарій:
- “Діана: Мюзикл”
- “Карен”
- “Жінка у вікні”
- “Поганці”
- “Афера Олівера Твіста”
Найгірший рімейк чи сиквел:
- “Карен” (Ненавмисний рімейк Круелли де Віль)
- “Космічний джем: Нові легенди”
- “Том і Джеррі”
- “Афера Олівера Твіста” (реп-рімейк Олівера Твіста)
- “Жінка у вікні”
Найгірша екранна пара:
- “Діана: Мюзикл” (будь-який актор фільму та будь-який ліричний або хореографічний номер)
- “Космічний джем: Нові легенди” (Леброн Джеймс та будь-який герой мультфільму)
- “Дім Гуччі” (Джаред Лето та його 17-фунтове латексне обличчя, його дивовижний одяг та його смішний акцент)
- “Доргий Еван Гансен” (Бен Платт і будь-який інший персонаж, який поводиться як Платт)
- “Том і Джеррі” (пара Тома та Джеррі)
Цікавинкою цьогорічної антипремії стало те, що “Золота малина” присвятила цілу окрему категорію для актора Брюса Вілліса – “Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у 2021 році”. До номінації організатори внесли такі фільми 2021 року з Віллісом як “Американська облога”, “Злочинний квест”, “Зоряний рубіж”, “Глухий кут”, “Фортеця”. “Опівночі у високій траві”, “За межею життя” та “Вижити у грі”.
- Нагадаємо, кінострічка українського режисера Олега Сенцова “Носоріг” з’явиться на американській стримінговій платформі Netflix. На онлайн-показ кримінальної драми придбали права.