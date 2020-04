Про це Лето поінформував в Twitter.

Тепер він дивиться фільми разом зі своїми підписниками та ділиться з ними враженнями про переглянуті стрічки в Twitter. Публікації про це доступні за хештегом #JaredLetoCinemaClub.

В рамках онлайн-кіноклубу вже були переглянуті, наприклад, “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” та “Паразити”.

Для спільних переглядів Лето вибирає фільми самостійно. Після він робить анонси, в яких дає посилання на сервіси, де обраний ним фільм можна подивитися.

Tomorrow we’re watching @ParasiteMovie for #JaredLetoCinemaClub. Watch along and join us for the live tweeting @ 5PM PDT 🕺🏻 Where to watch:

Streaming on @hulu

Available to rent or buy on @PrimeVideo: https://t.co/d4rw15zAcH@neonrated pic.twitter.com/xaHLenkuk4 — JARED LETO (@JaredLeto) April 7, 2020

Tomorrow for #JaredLetoCinemaClub we’re watching Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Join me for the live tweeting @ 12PM PDT 🤠 Where to watch:

Streaming on @netflix Available to rent or buy on @PrimeVideo: https://t.co/WD5Fsn4OS3 pic.twitter.com/tSLEtPPgXL — JARED LETO (@JaredLeto) April 16, 2020

Учасники онлайн-кіноклубу можуть купити тематичні футболки c написом “May the forced quarantine with me”, які надрукував Літо. Кошти з продажу співак передає благодійній організації Partners In Health, яка витрачає їх на потреби, пов’язані з COVID-19.

We created a #JaredLetoCinemaClub tee in the hope we could raise some much needed support for COVID-19. 100% of profits will be donated to @PIH and I am personally matching all monies raised. May the Force be with you: https://t.co/Wp4WhmFfBX pic.twitter.com/C2CuuL45G9 — JARED LETO (@JaredLeto) April 9, 2020