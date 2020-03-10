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Джаред Лето опублікував захоплююче відео, яке зняв на Рибальському мосту в Києві

Актор та фронтмен групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето опублікував захоплююче відео, яке зняв на Рибальському мосту в Києві.

Вівторок, 10 березня 2020, 20:21

Відповідне відео артист опублікував в своєму Instagram.

На відео Лето направляється до Рибальського мосту, розповідаючи оператору історію споруди. Після він рухається по мосту та піднімається на один його пілонів, висота якого близько 40 метрів. В цей час його знімає камера з дрона, а сам артист робить яскраве селфі.

В описі до ролика Лето зізнався в любові до київських мостів, а також запропонував українським чиновникам зробити парк на місці Рибальського моста.

“Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва — все ті мости, на які я можу піднятися. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працюють вже 20 років…  Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час, може бути, вони могли б перетворити його в парк? Парк L’єto звучить непогано”, — написав він.

Довідка. Рибальський вантовий міст через гавань Дніпра був відкритий в 1963 році. Він знаходиться в північній частині Подолу та довгий час забезпечував зв’язок між Подолом та Рибальським островом. З початку 1990-х років, у зв’язку з аварійним станом конструкцій мостом було припинено автомобільне сполучення, а за кілька років під міст було підведено додаткові опори.

З 2008 року використовується виключно як пішохідний. Наразі міст в процесі демонтажу. На місці сучасного Рибальського моста повинен з’явитися новий міст для заїзду транспорту на Подільський міст.

Теги: Джаред Лето, Київ, Київ, міст

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