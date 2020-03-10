Джаред Лето опублікував захоплююче відео, яке зняв на Рибальському мосту в Києві

Відповідне відео артист опублікував в своєму Instagram.
На відео Лето направляється до Рибальського мосту, розповідаючи оператору історію споруди. Після він рухається по мосту та піднімається на один його пілонів, висота якого близько 40 метрів. В цей час його знімає камера з дрона, а сам артист робить яскраве селфі.
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One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣
В описі до ролика Лето зізнався в любові до київських мостів, а також запропонував українським чиновникам зробити парк на місці Рибальського моста.
“Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва — все ті мости, на які я можу піднятися. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працюють вже 20 років… Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час, може бути, вони могли б перетворити його в парк? Парк L’єto звучить непогано”, — написав він.
Довідка. Рибальський вантовий міст через гавань Дніпра був відкритий в 1963 році. Він знаходиться в північній частині Подолу та довгий час забезпечував зв’язок між Подолом та Рибальським островом. З початку 1990-х років, у зв’язку з аварійним станом конструкцій мостом було припинено автомобільне сполучення, а за кілька років під міст було підведено додаткові опори.
З 2008 року використовується виключно як пішохідний. Наразі міст в процесі демонтажу. На місці сучасного Рибальського моста повинен з’явитися новий міст для заїзду транспорту на Подільський міст.
- У травні 2018 року в Києві, під час концерту групи 30 Seconds to Mars, лідер групи Джаред Лето зробив сюрприз своїм шанувальникам і викликав на сцену українського співака Івана Дорна.
- Влітку 2019 Літо прогулявся по нічному Києву і заспівав для фанатів.