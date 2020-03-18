Актор і музикант Джаред Лето тільки у вівторок дізнався про пандемію коронавірусу.

Про це він написав у Twitter.

За словами Джареда, він разом зі своєю сім’єю 12 днів провели в медитації в пустелі. І про те, що в світі пандемія, він дізнався після повернення додому.

“Ми були повністю ізольовані. Ні телефону, ні зв’язку і т. д. Ми й гадки не мали, що відбувається зовні”, – написав Лето.

За його словами, він ніби повернувся в інший світ.

48-річний актор сказав, що його виховували хіпі, тому той факт, що головні світові новини пройшли повз нього, поки він медитував, не повинно дивувати.