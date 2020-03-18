Про це він написав у Twitter.
За словами Джареда, він разом зі своєю сім’єю 12 днів провели в медитації в пустелі. І про те, що в світі пандемія, він дізнався після повернення додому.
“Ми були повністю ізольовані. Ні телефону, ні зв’язку і т. д. Ми й гадки не мали, що відбувається зовні”, – написав Лето.
За його словами, він ніби повернувся в інший світ.
48-річний актор сказав, що його виховували хіпі, тому той факт, що головні світові новини пройшли повз нього, поки він медитував, не повинно дивувати.
- Раніше актор та фронтмен групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето опублікував захопливе відео, зняте на Рибальському мосту в Києві.