Джарилгач - найбільший острів України і Чорного моря. Він знаходиться у Каркінітській затоці Чорного моря. Найбільший острів України. Острів адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у Національний природний парк "Джарилгацький". Острів є умовно заселеним - тобто там не живуть люди, але можна приїхати відпочити.

#Букви розповідають як дістатися до острова та як там можна відпочити.

Як дістатися на Джарилгач

Варіанта тут лише два і лише другий є найоптимальнішим: перейти вбрід або дістатися на теплоході чи катері.

1. На острів можна дістатися пішки зі східної частини села Лазурне. Під час відливу протока, що відокремлює острів від материка міліє і її цілком може перейти вбрід. Проте це досить небезпечно, адже у цьому місці сильна течія, тому встояти буде важко.

Крім того, діставшись пішки до острова, ви потрапляєте на крайню західну його частину – Джарилгацьку косу. Там лишеи дикі пляжі і немає прісної води. До найближчого джерела або цивілізації 40 км уздовж берега.

2. По морю зі Скадовська.

Теплоходи на Джарилгач відправляються від Центрального причалу в районі центрального міського пляжу. Заздалегідь треба уточнити висадку – на пичалі на косі Глибока і на причалі Маяки. Ціни на квитки від 200 грн з дорослого (в одну сторону, або туди-назад, якщо відправлення в один і той же день). Час на дорогу приблизно 1 ч. 20 хв.

А ще можна арендувати катер. Причал для катерів знаходиться недалеко від консервного заводу “Чумак”. Катери відправляються з причалу №383л (Любительський причал). Вартість аренди може коливатися від 1500 до 2500 грн туди-назад, якщо повертаєтеся в той самий день. Якщо в інший день, то доведеться заплатити знову. Катер доправить на острів значно швидше – за 20 хв.

Висадка на острові

На Джарилгач є дві точки висадки.

Перша – бухта Глибока (або коса Глибока). Тут є прісна вода, так би мовити облаштований пляж, лежаки, навіси покриті очеретом, кафешки, будиночки для тимчасового проживання. За правилами заповідника на острові не можна будувати капітальні споруди. Є навіть пам’ятник захисникам острова Джарилгач.

Друга зона висадки – у маяків. Їх два.

Старий непрацюючий маяк 1902 року. Поруч з ним знаходиться новий маяк 1997 року. Він працює від сонячної енергії і практично автономний.

У цьому місці є криниця з чистою питною водою і в сезон облаштовують кафе.

Тут є дві затоки. У Джарилгацькій (навпроти Скадовська) вода тепліша і практично немає хвиль. У Каркінітській затоці (вихід в Чорне море) можуть бути хвилі і вода буде прохолодною.

Флора і фауна острова

У Національному природному парку “Джарилгацький” більше 200 лиманних озер, є лікувальні грязі.

На острові більше 500 видів рослин – 21 вид занесений до Червоної Книги.

Тваринний світ: 83 види морських безхребетних, 352 види комах, з яких 22 відносяться до рідкісних, 57 видів риби, 4 види амфібій, 7 видів рептилій, 250 видів птахів і 30 видів ссавців. 75 представників фауни включені до Червоної Книги.

На острові можна зустріти рожевого пелікана, жовту чаплю, орлана-білохвіста, лебедів, благородного оленя, муфлонів, ланей. Також дикого кабана, лисицю і єнотоподібного собаку.

Багато хто приїжджає, щоб подивитися дельфінів – їх тут три види: Афаліна (Tursiops truncates), білобочка (Dephinus delphis) і азовка (Phocoena phocoena). Вони щодня плавають уздовж берега.

Є на острові і змії: степова гадюка (отруйна) і полоз (не отруйний).

Де відпочивати

Маяки

Найпопулярніша частина острова Джарилгач. Тут можна орендувати намет, лежак під навісом, є тимчасові кафе з холодними напоями і снеками, обіди з морепродуктів. Є джерело з питною водою. Також є туалети, наметове містечко.

Коса Глибока

Тут є причал, куди припливають катери і теплохід зі Скадовська. Є прісна вода. Пляжі облаштовані шезлонгами під навісами.

Можна орендувати бунгало – тимчасові будиночки, що обшиті зовні очеретом. Їх небагато, потрібно бронювати заздалегідь. Ціна від 300 до 600 грн на добу. Є WiFi, спортивний майданчик, кафе, санвузли та наметове містечко.

Є екскурсії по острову на місцевому всюдиході.

Що взяти з собою

репеленти від комарів;

захисний крем від сонця;

капелюх/панамку;

одяг з довгим рукавом;

порожню пляшку для води;

зручне взуття для походів;

купальники;

power-банк.

Усе інше за потребою.