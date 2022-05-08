Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
“Мав честь говорити із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований”, – зазначив Маркушин.
За його словами, Трюдо побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.
Мер міста висловив вдячність прем’єр-міністру Канади за підтримку, яку сьогодні надається Україні. Та висловив сподівання у подальшій співпраці наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги.
“Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом”, – наголосив Маркушин.
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