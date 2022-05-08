8 травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав місто Ірпінь на Київщині, аби на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, котрі вчиняли росіяни під час тимчасової окупації міста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Мав честь говорити із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований”, – зазначив Маркушин.

За його словами, Трюдо побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.

Мер міста висловив вдячність прем’єр-міністру Канади за підтримку, яку сьогодні надається Україні. Та висловив сподівання у подальшій співпраці наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги.