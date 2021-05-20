Про це повідомляє видання VICE.

На веб-сайті Ліберальної партії опублікована фотографія Трюдо, який під час відеоконференції сидить за ноутбуком, що схожий на MacBook.

Однак при детальному розгляді стає ясно, що логотип Apple – це просто наклейка, що прикриває явно менш крутий логотип Hewlett-Packard. Зарядний кабель, який також видно, чорний, а не білий, і має іншу форму, ніж у стандартного квадратного зарядного пристрою Apple.

Логотип HP не повністю покритий наклейкою з логотипом Apple.

Фото: TEAM TRUDEAU TRAINING HUB / VICE

Таку поведінку Трюдо розкритикували політики та журналісти.

“Чому прем’єр-міністр Канади прикидається, що його старий ноутбук HP – це модний MacBook?”, – написав у Твіттері Браян Пассіфіум, журналіст видання Toronto Sun.

Підписники Трюдо в коментарях в Twitter, назвали його “фальшивим” і “аферистом”.

“Не дивно, що команда лібералів опускається до таких речей, щоб обдурити канадців”, – написав один чоловік.

В електронному листі для VICE World News представник Ліберальної партії Брейді Кейлі заявив, що фальшивий MacBook насправді не належить Трюдо.

“Це ноутбук для волонтерів, який Джастін Трюдо на час запозичив в центрі волонтерів … коли зайшов віртуально подякувати волонтерам”, – сказав Кейлі у вівторок.

VICE World News також запитали, який комп’ютер зазвичай використовує Трюдо, але Кейлі не відповів на момент публікації.

Поглиблене розслідування, проведене VICE World News показує, що Трюдо дійсно пов’язаний з продуктами Apple.

Фотографія на його офіційній сторінці в Facebook показує, як Трюдо взаємодіє з настільним Mac в своєму офісі.

Фото Джастіна Трюдо / Facebook

Журналісти зазначають, що ймовірно у Трюдо можуть виникнути проблеми з використанням техніки сторонніх виробників, а не Apple.