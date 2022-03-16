Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У зверненні до уряду та парламенту Канади український президент наголосив, що з початку вторгнення РФ в Україні загинуло близько 100 дітей. Він попросив канадських політиків уявити вплив війни на Канаду.
“Джастіне, ти можеш уявити як ти і твої діти чуєте о 4 ранку всі ці вибухи, бомбардування аеропорту Оттави. Чи десятки інших міст вашої надзвичайної країни. Ви можете собі це уявити? Як би ви себе почували, якби окупували Ванкувер чи бомбардували Торонто?”, – звернувся Зеленський до Трюдо.
Президент України додав, що, звісно, не бажає нікому війни, проте Україна вимушена жити саме у такій реальності.
Зеленський зауважив, що російські окупанти знищують все: меморіальні комплекси, лікарні, будинки мирних мешканців. Він додав, що з початку війни було вбито 97 українських дітей.
“Ми не просимо багато. Ми просимо справедливості та реальної підтримки”, – додав Президент України.
Як наголосив Володимир Зеленський, він вдячний Канаді за допомогу, проте наразі її недостатньо, аби завершити війну в Україні. Президент вкотре нагадав, що Україні потрібно закрите небо.
Зеленський запитав, скільки ще ракет має випустити РФ по Україні, аби Захід наважився закрити небо і додав, що Харків, Маріуполь та інші українські міста не такі захищені, як канадські.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що країна надасть Україні протитанкову зброю та заборонить імпорт російської нафти.
- Також повідомлялось, що Канада запроваджуватиме нові санкції проти російського енергетичного сектора.
- Окрім цього уряд Канади вирішив заборонити усім суднам та риболовецьким шхунам, котрі належать РФ або зареєстровані там, заходити до своїх внутрішніх вод та портів.