Президент України Володимир Зеленський, під час відеозвернення до спільного засідання уряду та парламенту Канади, закликав політиків та чиновників зробити більше задля захисту України. Окремо Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, розповівши про бомбардування України.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У зверненні до уряду та парламенту Канади український президент наголосив, що з початку вторгнення РФ в Україні загинуло близько 100 дітей. Він попросив канадських політиків уявити вплив війни на Канаду.

“Джастіне, ти можеш уявити як ти і твої діти чуєте о 4 ранку всі ці вибухи, бомбардування аеропорту Оттави. Чи десятки інших міст вашої надзвичайної країни. Ви можете собі це уявити? Як би ви себе почували, якби окупували Ванкувер чи бомбардували Торонто?”, – звернувся Зеленський до Трюдо.

Президент України додав, що, звісно, не бажає нікому війни, проте Україна вимушена жити саме у такій реальності.

Зеленський зауважив, що російські окупанти знищують все: меморіальні комплекси, лікарні, будинки мирних мешканців. Він додав, що з початку війни було вбито 97 українських дітей.

“Ми не просимо багато. Ми просимо справедливості та реальної підтримки”, – додав Президент України.

Як наголосив Володимир Зеленський, він вдячний Канаді за допомогу, проте наразі її недостатньо, аби завершити війну в Україні. Президент вкотре нагадав, що Україні потрібно закрите небо.

Зеленський запитав, скільки ще ракет має випустити РФ по Україні, аби Захід наважився закрити небо і додав, що Харків, Маріуполь та інші українські міста не такі захищені, як канадські.