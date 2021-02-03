Про це йдеться в заяві корпорації.

Відзначається, що Безос передасть управління головному виконавчому директору компанії по хмарним технологіям Amazon Web Services Енді Яссі, який займав цю посаду з 1997 року.

Джеф Безос звернувся до співробітників з листом, в якому повідомив їх про свій перехід з генеральних директорів в голови правління компанії.

“Я радий повідомити, що в III кварталі я перейду на пост виконавчого голови ради директорів Amazon, а Енді Яссі стане генеральним директором. В якості виконавчого голови я маю намір зосередити свою енергію і увагу на нових продуктах і ранніх ініціативах. Енді добре відомий всередині компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я повністю впевнений в ньому”, – йдеться в листі Безоса до співробітників.

За його словами, він також має намір більше часу приділяти своїм проектам Bezos Earth Fund для боротьби з кліматичними змінами, космічній компанії Blue Origin, видавничому дому The Washington Post і Amazon Day 1 Fund.

Джефф Безос заснував Amazon в 1994 році і з тих пір перетворив його з книжкового онлайн-магазину в найбільший онлайн-рітейлер, який поставляє товари по всьому світу. У січні минулого року під керівництвом Безоса ринкова капіталізація Amazon перевищила $1 трлн.