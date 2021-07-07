Мільярдер і засновник Amazon Джеф Безос збільшив свої статки, встановивши історичний рекорд, на тлі скасування Пентагоном контракту на $10 мільярдів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Найбагатша людина у світі досягла рекордних 211 мільярдів доларів власного капіталу у вівторок, 6 липня. Востаннє хтось наближався до цієї суми пів року тому. Це був Ілон Маск, чиї статки в січні підскочили до 210 мільярдів доларів.

На початку року між Безосом та Маском тривало суперництво за звання найбагатшої людини. Засновник SpaceX і Tesla кілька разів пробивався на першу сходинку, але Безос тримає першість з березня.

Рекордний приріст статків Безоса виявився навіть більшим, ніж стрибок 2020 року, коли акції Amazon здорожчали на тлі пандемії і капітал її засновника перевищив 206,9 мільярда доларів.

Це сталося на тлі повідомлення Пентагону про скасування контракту на хмарні обчислення на 10 мільярдів доларів. Цей контракт після декількох років суперечок між урядом та найбільшими американськими технологічними компаніями було укладено з Microsoft. Рішення вказує на те, що роботу можуть розділити між Microsoft та Amazon.