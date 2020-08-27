Власник Amazon Джефф Безос залишається найбагатшою людиною в світі. Він побив власний рекорд - тепер його статки перевищують 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

За рік Безос став багатшим на 4,9 мільярда доларів. Це пояснюється зростанням акцій компанії Amazon на 2%.

Станом на вечір середи, 26 серпня, статки Безоса склали 204,6 млрд доларів.

На другій позиції в рейтингу найбагатших людей світу – Біл Гейтс. Його статки оцінюють в 116,1 млрд доларів.

Навіть з поправкою на інфляцію, статки Безоса найбільші, які вдавалося накопичити коли-небудь і кому-небудь.

В результаті змін споживчих звичок, пов’язаних з пандемією коронавірусу, акції Amazon зросли майже на 80% з початку року.

У Безоса всього 11% акцій компанії Amazon, але вони складають більше 90% його статків.

Також він володіє газетою Washington Post, аерокосмічної компанією Blue Origin й іншими інвестиціями.