Про це повідомляє Forbes.
За рік Безос став багатшим на 4,9 мільярда доларів. Це пояснюється зростанням акцій компанії Amazon на 2%.
Станом на вечір середи, 26 серпня, статки Безоса склали 204,6 млрд доларів.
На другій позиції в рейтингу найбагатших людей світу – Біл Гейтс. Його статки оцінюють в 116,1 млрд доларів.
Навіть з поправкою на інфляцію, статки Безоса найбільші, які вдавалося накопичити коли-небудь і кому-небудь.
В результаті змін споживчих звичок, пов’язаних з пандемією коронавірусу, акції Amazon зросли майже на 80% з початку року.
У Безоса всього 11% акцій компанії Amazon, але вони складають більше 90% його статків.
Також він володіє газетою Washington Post, аерокосмічної компанією Blue Origin й іншими інвестиціями.
- Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США викликає гендиректора Amazon Джеффа Безоса для давання свідчень у справі щодо можливого зловживання для підвищення конкурентоспроможності.
- Через підвищений попит на тлі пандемії Amazon найняла ще 100 тисяч осіб.
- В середині квітня стало відомо, що Amazon планує найняти ще 75 тисяч працівників для задоволення підвищеного попиту на свої товари.