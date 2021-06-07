Про це мільярдер повідомив у Instagram. Докладніше повідомляє сайт американського телеканалу CNN.
“З п’яти років я мріяв про польоти в космос. 20 липня я відправлюся в цей шлях з моїм братом. Найбільше пригода, з моїм кращим другом”, – написав він.
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Blue Origin підтвердила, що в липні Безос і його брат Марк полетять в космос разом з переможцем аукціону на перший пілотований політ космічного корабля New Shepard.
Корабель розрахований для польоту шести пасажирів. Одне місце Blue Origin розігрує на онлайн-аукціоні, який завершиться 12 червня. Решта місць, імовірно, віддадуть співробітникам компанії.
Якщо все пройде успішно, Джефф Безос стане першим мільярдером на борту космічної розробки, зробленої його компанією.
- Наприкінці травня засновник Amazon Джеф Безос оголосив про відставку через 27 років роботи в компанії. Він збирається залишити пост генерального директора 5 липня, у день заснування корпорації.