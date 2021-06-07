Ексгендиректор компанії Amazon і голова космічної компанії Blue Origin Джефф Безос заявив, у липні полетить в космос на пілотованому кораблі своєї компанії New Shepard.

Про це мільярдер повідомив у Instagram. Докладніше повідомляє сайт американського телеканалу CNN.

“З п’яти років я мріяв про польоти в космос. 20 липня я відправлюся в цей шлях з моїм братом. Найбільше пригода, з моїм кращим другом”, – написав він.

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Blue Origin підтвердила, що в липні Безос і його брат Марк полетять в космос разом з переможцем аукціону на перший пілотований політ космічного корабля New Shepard.

Корабель розрахований для польоту шести пасажирів. Одне місце Blue Origin розігрує на онлайн-аукціоні, який завершиться 12 червня. Решта місць, імовірно, віддадуть співробітникам компанії.

Якщо все пройде успішно, Джефф Безос стане першим мільярдером на борту космічної розробки, зробленої його компанією.