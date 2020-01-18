Засновник компанії Amazon Джеф Безос опустився на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу, який складається журналом Forbes.

Про це повідомляється на сайті видання.

Статки Безоса скоротилися на $ 760 млн – до $ 115,6 млрд після того, як акції компанії Amazon у п’ятницю впали на 0,7 %. Цього було достатньо, щоб змістити бізнесмена з першого на друге місце в рейтингу мільярдерів Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

Найбагатшою людиною світу, за версією Forbes, зараз є президент Louis Vuitton Бернар Арно. У п’ятницю акції LVMH подорожчали на 0,7 %. Таким чином, статки Арно збільшилися на $ 1,9 млрд і зараз оцінюються в $ 116,5 млрд.

Третє місце в рейтингу найбагатших людей світу займає співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($ 110,6 млрд).

На четвертому місці інвестор і підприємець Уоррен Баффетт з $ 90,6 млрд. П’ятірку замикає засновник Facebook Марк Цукерберг з $ 82,2 млрд.

Видання зазначає, що лідер змінюється в рейтингу вперше з початку 2020 року.