Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

За даними агентства, це перший великий продаж акцій, який здійснив Безос цього року. Згідно з окремою заявкою, він планує продати ще 2 млн акцій.

Зазначається, що Безос продовжує утримувати понад 10% акцій Amazon, це основне джерело його статків, які оцінюють у 191,3 млрд доларів.

Агентство додає, що ці гроші мільярдер планує вкласти у розвиток аерокосмічної компанії Blue Origin.

Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.

  • Сьогодні приватна аерокосмічна компанія Blue Origin оголосила, що 20 липня здійснить суборбітальну екскурсійну поїздку на своєму космічному кораблі New Shepard.
  • Один квиток на суборбітальну екскурсійну поїздку на космічному кораблі New Shepard розіграють в рамках онлайн-аукціону.