Засновник Amazon Джефф Безос цього тижня продав близько 739 тисяч акцій компанії. Загалом, він отримав близько 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

За даними агентства, це перший великий продаж акцій, який здійснив Безос цього року. Згідно з окремою заявкою, він планує продати ще 2 млн акцій.

Зазначається, що Безос продовжує утримувати понад 10% акцій Amazon, це основне джерело його статків, які оцінюють у 191,3 млрд доларів.

Агентство додає, що ці гроші мільярдер планує вкласти у розвиток аерокосмічної компанії Blue Origin.

Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.