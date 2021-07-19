Джефф Безос вперше летить в космос. Що треба знати?

Найбагатша людина на планеті, Джефф Безос, готується до 11-хвилинного польоту зі швидкістю 3800 км/год на суборбітальній ракеті New Shepard власної компанії Blue Origin.

Американський телеканал CNN зібрав все, що потрібно знати про цю подію.

11 липня Virgin Galactic успішно запустила у космос свого засновника — мільярдера Річарда Бренсона. Після польоту компанія оголосила про розіграш космічної подорожі на своєму кораблі. Бренсон на 9 днів випередив Джеффа Безоса, який вирушить у свій перший політ вже завтра, 20 липня.

New Shepard вже зробила 15 автоматизованих випробувальних польотів без людей на борту. Перший політ з екіпажем, як очікується, відбудеться після 8:00 за східним часом (після 16:00 за Києвом), якщо дозволятиме погода.

Хто вирушає?

Капсула New Shepard може вмістити до шести осіб, аде Безос бере з собою лише трьох осіб. Це:

його брат Марк Безос;

82-річна Воллі Фанк, яка пройшла підготовку до польоту в космос за програмою Mercury 1, однак так і не здійснила політ;

18-річний Олівер Демен. Його батько – засновник голландської інвестиційної фірми Джос Демен – заплатив за квиток. Він замінить переможця спеціального аукціону, який відмовився від польоту.

Переможець аукціону, на якому було продано подорож у космос на борту ракети New Shepard, як сповіщалося, не зможе вирушити в політ через нестикування в графіку. Його ім’я досі невідоме. Місце в кабіні обійшлося йому на аукціоні у 28 мільйонів доларів. Як все відбуватиметься? Запуск відбудеться на стартовому майданчику Blue Origin у Техасі. Пряма трансляція польоту від Blue Origin буде виглядати приблизно так само, як і під час більшості тестових запусків New Shepard минулих років. Приблизно за 11 хвилин ракета здійснить політ і повернеться на Землю.

New Shepard зі швидкістю в три рази більшою за швидкість звуку здійметься в гору і летітиме вгору допоки не витратить більшу частину палива. Тоді капсула екіпажу відокремиться від ракети і ненадовго продовжить рух вгору, перш ніж зависне на вершині траєкторії польоту, даючи пасажирам можливість відчути невагомість. Після цього капсула почне падати на землю зі шлейфом парашутів, що уповільнить спуск до менш як 32 км на годину.

Ракета після відокремлення капсули повторно запалить свої двигуни і почне контрольовану вертикальну посадку.

Чим це відрізняється від того, що роблять SpaceX і Virgin Galactic?

Бренсона, Маска і Безоса порівнювали протягом багатьох років, бо всі троє витрачали статки, зароблені в інших сферах, на створення космічних підприємств. Однак відмінностей чимало: і у меті, і у використовуваних технологіях.

SpaceX Ілона Маска б’є рекорди своїми ракетними технологіями, і це сильно відрізняється від того, з чим Blue Origin дебютує у вівторок. Компанія створює орбітальні ракети, які повинні мати потужності для розгону до 23 тисяч кілометрів на годину, що дозволяє космічному кораблю продовжувати обертатися навколо Землі, а не одразу починати падіння під дією сили тяжіння. Саме так SpaceX виводить супутники на орбіту або доставляє астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

Суборбітальні польоти не обов’язково повинні бути такими швидкими. Для них потрібно тільки досягти висоти вище 80-кілометрової або 100-кілометрової позначки, яку планує взяти New Shepard.

Virgin Galactic так само як і Blue Origin відправляє багатих туристів в суборбітальний простір, але для цього вона розробила абсолютно інший вид транспорту. Замість автономної ракети, яка злітає вертикально, Virgin Galactic побудувала пілотований космічний літак, який злітає зі злітно-посадкової смуги (дуже схоже на літак), прикріпленої до масивного крилатого базового корабля.

Наскільки це ризиковано?

Суборбітальні ракети потребують набагато меншої потужності і швидкості, ніж орбітальні ракети. Це означає, що ракеті потрібно менше часу для горіння, нижчі температури обпалюють зовнішню частину космічного корабля тощо. Відповідно, й можливостей для того, що щось піде погано, менше.

Але кожен космічний турист, коли сідає в ракету, має усвідомлювати, що ризики є. І Безос, вочевидь, вважає, що це того варто.