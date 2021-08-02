Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу

Про це повідомляється на сайті Forbes Real-Time.

За підсумками торгів 30 липня статки Безоса знизилися на $13,9 млрд. Наразі їх оцінюють у $192,4 млрд.

Статки Безоса скоротилися у зв’язку з обвалом акцій Amazon – в п’ятницю вони втратили 7,5% на тлі публікації звіту про уповільнення зростання продажів. Продажі не виправдали очікування аналітиків. У компанії відзначили, що це пов’язано з поверненням багатьох клієнтів до покупок офлайн.

За день статки Безоса скоротилися на 6,76%, або на 13,9 млрд доларів.

Водночас статки Арно оцінюють в $ 194,7 млрд.

Третю сходинку рейтингу багатіїв посів засновник Tesla Ілон Маск ($179,4 млрд), четверту – співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($131,6 млрд), а п’яту – засновник Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).