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Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу

Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу за версією Forbes. Рейтинг очолив власник LVMH Бернар Арно.

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:58

Про це повідомляється на сайті Forbes Real-Time.

За підсумками торгів 30 липня статки Безоса знизилися на $13,9 млрд. Наразі їх оцінюють у $192,4 млрд. 

Статки Безоса скоротилися у зв’язку з обвалом акцій Amazon – в п’ятницю вони втратили 7,5% на тлі публікації звіту про уповільнення зростання продажів. Продажі не виправдали очікування аналітиків. У компанії відзначили, що це пов’язано з поверненням багатьох клієнтів до покупок офлайн.

За день статки Безоса скоротилися на 6,76%, або на 13,9 млрд доларів.

Водночас статки Арно оцінюють в $ 194,7 млрд.

Третю сходинку рейтингу багатіїв посів засновник Tesla Ілон Маск ($179,4 млрд), четверту – співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($131,6 млрд), а п’яту – засновник Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

  • 20 липня засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.
Теги: LVMH, Бернар Арно, Джефф Безос, Amazon

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