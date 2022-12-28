Кінорежисер Джеймс Кемерон розповів, що знімав сцени для майбутніх фільмів "Аватар" заздалегідь. У такий спосіб він хотів уникнути проблем зі старінням наймолодших акторів.

Про це він повідомив в інтерв’ю Entertainment Weekly.

В “Аватар: Шлях води” було представлено кілька дитячих персонажів. Серед них Тука (Трініті Джо-Лі Блісс, якій було 7 років на момент призначення на роль, а зараз їй 13) і Павук (Джека Чемпіона, якому було 12 років, але зараз 18). Режисер хотів уникнути старіння персонажів, як було у “Дивних справах”.

За його словами, три частини фільму вирішили завершити в одній постановці, оскільки Джек Чемпіон “ріс, як бур’ян”.

“Інакше ви отримуєте ефект “Дивних справ”, де вони мали б бути ще в старшій школі, але вони виглядають так, ніби їм 27″, – сказав Кемерон.

Продюсер Джон Ландау розповів, що нові персонажі продовжуватимуть бути частиною історії “Аватара” у майбутніх стрічках. Кожен фільм буде знайомити глядачів із новими кланами та новими культурами на Пандорі. Персонажі будуть “частиною еволюції, що триває”.

Загалом франшиза складатиметься з п’яти фільмів. На сьогодні вийшло дві частини — у 2009 та 2022 році. Утім, Джеймс Кемерон припустив, що франшизу можуть зупинити після третього фільму, якщо вона не покаже себе в прокаті.

“Ринок може сказати нам: “добре, завершімо історію на третьому фільмі, а не продовжуватимемо нескінченно”, якщо це буде нерентабельно”, – сказав режисер Total Film.

Зазначено, що вихід третього фільму заплановано на 20 грудня 2024 року.