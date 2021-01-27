Про це повідомляється на сайті премії.
Нагороду, яка присуджується Голлівудської асоціацією іноземної преси (HFPA) за видатні заслуги в кінематографі, актрисі вручать 28 лютого в готелі The Beverly Hilton.
“Її незаперечний талант приніс їй високий рівень визнання, і, хоча її професійне життя зазнало безліч поворотів, її непохитна прихильність до змін залишилася”, – йдеться в заяві президента HFPA Алі Сара.
Оскароносна актриса дебютувала в 1960 році, а потім стала однією з найяскравіших зірок Голлівуду, знявшись в таких фільмах, як “Барбарелла”, “Дев’ять до п’яти” і “На золотому ставку”.
Її остання роль – в комедійному серіалі Netflix “Грейс і Френкі”.
Фонда також добре відома як політична активістка. Останнім часом вона була учасницею кампанії проти зміни клімату. У 2016 році вона провела День Подяки серед протестувальників у Стендінг Рок, виступаючи проти будівництва газопроводу Дакота. У 1960-х роках виступала проти війни у В’єтнамі.
Актриса також написала книгу про активізм і була кілька разів арештована під час акцій протесту.
- Раніше повідомлялося, що 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі відбулося перше вручення нагород міжнародної телевізійної премії “Еммі”.