Американська актриса Джейн Фонда буде удостоєна нагороди Сесиля Б. де Мілля "за видатний внесок" в кінематограф на церемонії вручення премії "Золотий глобус" в лютому.

Про це повідомляється на сайті премії.

Нагороду, яка присуджується Голлівудської асоціацією іноземної преси (HFPA) за видатні заслуги в кінематографі, актрисі вручать 28 лютого в готелі The Beverly Hilton.

“Її незаперечний талант приніс їй високий рівень визнання, і, хоча її професійне життя зазнало безліч поворотів, її непохитна прихильність до змін залишилася”, – йдеться в заяві президента HFPA Алі Сара.

Оскароносна актриса дебютувала в 1960 році, а потім стала однією з найяскравіших зірок Голлівуду, знявшись в таких фільмах, як “Барбарелла”, “Дев’ять до п’яти” і “На золотому ставку”.

Її остання роль – в комедійному серіалі Netflix “Грейс і Френкі”.

Фонда також добре відома як політична активістка. Останнім часом вона була учасницею кампанії проти зміни клімату. У 2016 році вона провела День Подяки серед протестувальників у Стендінг Рок, виступаючи проти будівництва газопроводу Дакота. У 1960-х роках виступала проти війни у ​​В’єтнамі.

Актриса також написала книгу про активізм і була кілька разів арештована під час акцій протесту.