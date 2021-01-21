Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після довгоочікуваної появи на публіці

Про це свідчить рейтинг Forbes Real-Time.
Станом на 21 січня статки Джека Ма оцінюють у $62 млрд.
Водночас аналітики Bloomberg заявляють, що повернення Ма на публіку виключає гірші сценарії, наприклад його ув’язнення або поглинання компаній урядом.
“Як і раніше існує невизначеність щодо наступних дій регуляторних органів, але його поява означає, що стан справ Джека Ма набагато кращий, ніж багато хто припускав”, – заявив професор Китайського університету Гонконгу Фанг Кеченг.
Зазначається, що коротка поява Джека Ма під час відеоконференції дозволила інвесторам зітхнути з полегшенням. Про це свідчить й той факт, що ринкова вартість Alibaba Group після появи Ма виросла на $58 млрд.
Раніше повідомлялося, що про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з’являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.
- Раніше повідомлялося, що китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад $14 мільйонів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019-nCoV.
- Китайський бізнесмен Рен Чжицян, який критикував дії китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо боротьби з пандемією коронавірусу, звинувачений в корупції і знаходиться під слідством.
- 20 січня засновник Alibaba Group Джек Ма вперше з жовтня з’явився на публіці. Його поява втихомирила занепокоєння з приводу відсутності Ма в суспільному житті та призвело до різкого зростання акцій Alibaba.