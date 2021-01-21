Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після довгоочікуваної появи на публіці

Covid-19 Україна

оновлено 22.01.2021 о 13:02

Всього:

1182969 (+5348)

Хворіють:

232338 (+5348)

Вилікувались:

928969 (+14239)

Померло:

21662 (+163)

14:40 Після виступу на інавгурації Байдена книги Аманди Горман стали найбільш продаваними на Amazon
14:32 Artifact Studios створила кросівки з екраном та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3080
14:05 Google пригрозив відключити пошук в Австралії: відома причина
14:04 1+1 забанив україномовний Youtube-канал «Geek Journal»: у Мережі запустили флешмоб
Партнерський матеріал
13:35 Оголошено конкурс «Благодійна Україна – 2020»
12:41 У мережі сміються над республіканцем Тедом Крузом, який осоромився заявою про Паризьку угоду
10:59 Степанов заявив, що жорсткий карантин дозволив «збити хвилю поширення COVID-19»
10:45 Ілон Маск пообіцяв $100 млн за кращу технологію уловлювання вуглецю
10:15 «Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт у Багдаді: жертвами стали десятки людей
09:53 Адміністрація Байдена призупиняє програму буріння в зв'язку зі зміною клімату
09:28 Прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда перенесли втретє через пандемію
07:31 Сьогодні в Україну прийде потепління
02:58 Linux вже працює на Apple з процесором M1
02:35 Чергове передбачення «Сімпсонів»? У Мережі обговорюють шокову схожість вбрання Гарріс та Лізи-президентки
01:43 Байден розгортає повномасштабну боротьбу з COVID-19
00:55 Пелосі заявила про готовність розпочати процес імпічменту Трампа

21 січня

23:37 Байден оголосив про запровадження карантину для тих, хто в’їжджає до США
22:59 HBO запустив розробку другого приквела «Гри престолів»
22:49 Перше засідання голів делегацій ТКГ в 2021-му відбулося за участі Козака: підсумки
22:02 Справу «Роттердам+» повторно закрито
21:42 Байден вимагатиме продовження на 5 років ядерного договору з РФ — ЗМІ
21:03 У Молдові скасували офіційний статус російської мови
20:59 В Індії сталася пожежа на заводі найбільшого у світі виробника COVID-вакцини
20:44 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 21 січня

Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після довгоочікуваної появи на публіці

Засновник компанії Alibaba Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після того, як з’явився на публіці після тримісячного зникнення.

Четвер, 21 січня 2021, 15:12

Про це свідчить рейтинг Forbes Real-Time.

Станом на 21 січня статки Джека Ма оцінюють у $62 млрд.

Водночас аналітики Bloomberg заявляють, що повернення Ма на публіку виключає гірші сценарії, наприклад його ув’язнення або поглинання компаній урядом.

“Як і раніше існує невизначеність щодо наступних дій регуляторних органів, але його поява означає, що стан справ Джека Ма набагато кращий, ніж багато хто припускав”, – заявив професор Китайського університету Гонконгу Фанг Кеченг.

Зазначається, що коротка поява Джека Ма під час відеоконференції дозволила інвесторам зітхнути з полегшенням. Про це свідчить й той факт, що ринкова вартість Alibaba Group після появи Ма виросла на $58 млрд.

Раніше повідомлялося, що про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з’являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.

  • Раніше повідомлялося, що китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад $14 мільйонів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019-nCoV.
  • Китайський бізнесмен Рен Чжицян, який критикував дії китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо боротьби з пандемією коронавірусу, звинувачений в корупції і знаходиться під слідством.
  • 20 січня засновник Alibaba Group Джек Ма вперше з жовтня з’явився на публіці. Його поява втихомирила занепокоєння з приводу відсутності Ма в суспільному житті та призвело до різкого зростання акцій Alibaba.
Теги: Джек Ма, статки, Alibaba

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook