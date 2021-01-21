Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після довгоочікуваної появи на публіці

Засновник компанії Alibaba Джек Ма розбагатів на $1,4 млрд після того, як з’явився на публіці після тримісячного зникнення.

Про це свідчить рейтинг Forbes Real-Time.

Станом на 21 січня статки Джека Ма оцінюють у $62 млрд.

Водночас аналітики Bloomberg заявляють, що повернення Ма на публіку виключає гірші сценарії, наприклад його ув’язнення або поглинання компаній урядом.

“Як і раніше існує невизначеність щодо наступних дій регуляторних органів, але його поява означає, що стан справ Джека Ма набагато кращий, ніж багато хто припускав”, – заявив професор Китайського університету Гонконгу Фанг Кеченг.

Зазначається, що коротка поява Джека Ма під час відеоконференції дозволила інвесторам зітхнути з полегшенням. Про це свідчить й той факт, що ринкова вартість Alibaba Group після появи Ма виросла на $58 млрд.

Раніше повідомлялося, що про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з’являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.