Про це він заявив під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

“Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів із усіма відповідними принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на Сході мудре прислів’я: “Найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого не варта”. Я впевнений, що в Криму досить патріотів, які думають не про власну шкуру, а про майбутнє свого півострова, майбутнє своїх дітей”, – наголосив Джемілєв.

Він зазначив, що на сьогодні Крим ізольований від цивілізованого світу, і у нього “немає жодних світлих перспектив”.

“Знаємо, що окупант жорстокий, брехливий і підступний, присікає будь-яке інакомислення, не гребуючи ніякими методами. Але коли мова йде про долю батьківщини, про майбутнє наших дітей, ми повинні думати в першу чергу про свій обов’язок і відповідальність перед ними”, – заявив лідер кримських татар.

Джемілєв також висловив упевненість, що Крим буде обов’язково звільнений від окупації.

“Немає жодного сумніву в тому, що Крим рано чи пізно, але обов’язково буде звільнений від окупації. Іншого бути не може, бо порушення міжнародного права, міжнародний розбій, захоплення чужих територій у XXI столітті – це виклик всьому світові. І цивілізований світ не може з цим довго миритися. Але як скоро це станеться, залежить від багатьох факторів, в тому числі певною мірою і від самих жителів Криму”, – відзначив політик.