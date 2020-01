Про це повідомляє канал CNN.

Так, за лаштунками фотографам вдалося сфотографувати момент, коли Бред та Джен обмінюються теплими вітаннями, а перед виходом Еністон на сцену колишній чоловік ніжно утримує її руку.

Еністон і Пітт були одружені протягом п’яти років з 2000 по 2005 рік.

Люди в соцмережах залишають величезну кількість захоплених коментарів, припускаючи, що пара возз’єдналася.

“Момент, якого ми всі чекали”

“О, Боже, так!”

“Нарешті!”

Але при цьому не обійшлося і без мемів:

brad pitt and jennifer aniston ending all the rumors pic.twitter.com/e8S7q6VpQN

— grace dante (@misslefroy) 20 січня 2020 р.