Відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
“Ніхто не любить тінисті пляжі”, – прокоментувала ролик актриса.
На відео вона продемонструвала білий злитий купальник з пікантними вирізами. Образ Дженніфер доповнили плетений капелюх, прикрашений мушлями, і сонцезахисні окуляри в білій оправі.
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- У Малайзії заборонили фільм Hustlers (“Стриптизерки”) про танцівниць елітного стриптиз-клубу, клієнтами якого були фінансисти з Уолл-Стріт. Головну роль в ньому виконала співачка і актриса Дженніфер Лопес.