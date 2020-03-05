Відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

“Ніхто не любить тінисті пляжі”, – прокоментувала ролик актриса.

На відео вона продемонструвала білий злитий купальник з пікантними вирізами. Образ Дженніфер доповнили плетений капелюх, прикрашений мушлями, і сонцезахисні окуляри в білій оправі.

 

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No one likes a shady beach… 🌤 📷@lacarba

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

  • У Малайзії заборонили фільм Hustlers (“Стриптизерки”) про танцівниць елітного стриптиз-клубу, клієнтами якого були фінансисти з Уолл-Стріт. Головну роль в ньому виконала співачка і актриса Дженніфер Лопес.