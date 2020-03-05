Відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

“Ніхто не любить тінисті пляжі”, – прокоментувала ролик актриса.

На відео вона продемонструвала білий злитий купальник з пікантними вирізами. Образ Дженніфер доповнили плетений капелюх, прикрашений мушлями, і сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No one likes a shady beach… 🌤 📷@lacarba Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 4 Мар 2020 в 4:51 PST