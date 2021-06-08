Відома американська співачка і акторка Дженніфер Лопес уклала багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix.

Повідомлення про це розміщено на сайті Netflix. Крім того, про подробиці інформують видання Variety та The Hollywood Reporter.

Продюсерська компанія Nuyorican Productions, яка належить Лопес, створюватиме контент, зокрема й за оригінальними сценаріями, для Netflix.

Спільно з Лопес співпрацюватимуть зі стрімінговим сервісом співзасновник Nuyorican Productions Бенні Медіна та президент компанії Елейн Голдсміт-Томас.

Лопес з партнерами розроблятимуть для Netflix художні фільми, серіали та інший розважальний контент, “приділяючи особливу увагу проєктам, які підтримують жінок-акторок, письменниць і режисерок”.

У Netflix вітають співпрацю з продюсерською компанією Лопес.

” Протягом усіх аспектів своєї кар’єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль у сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона і далі нестиме дивовижні історії, радість і натхнення аудиторії у всьому світі”, – зазначив голова відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер.

Сама Лопес, коментуючи підписання контракту, наголосила, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе розпочати роботу.

Угода з Netflix охоплює щонайменше два проєкти, які вже на стадії розробки.

Так, Дженніфер Лопес зіграє вбивцю в бойовику “Мати” режисера Нікі Каро, а також спеціального агента ФБР Ніну Герреро в кримінальному трилері “Шифр” (що заснований на однойменному романі Ізабель Охеди Мальдонадо).

Фільмування “Матері” має стартувати вже цієї осені. Вихід кінострічки заплановано на кінець 2022 року.

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