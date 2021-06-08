Повідомлення про це розміщено на сайті Netflix. Крім того, про подробиці інформують видання Variety та The Hollywood Reporter.
Продюсерська компанія Nuyorican Productions, яка належить Лопес, створюватиме контент, зокрема й за оригінальними сценаріями, для Netflix.
Спільно з Лопес співпрацюватимуть зі стрімінговим сервісом співзасновник Nuyorican Productions Бенні Медіна та президент компанії Елейн Голдсміт-Томас.
Лопес з партнерами розроблятимуть для Netflix художні фільми, серіали та інший розважальний контент, “приділяючи особливу увагу проєктам, які підтримують жінок-акторок, письменниць і режисерок”.
У Netflix вітають співпрацю з продюсерською компанією Лопес.
” Протягом усіх аспектів своєї кар’єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль у сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона і далі нестиме дивовижні історії, радість і натхнення аудиторії у всьому світі”, – зазначив голова відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер.
Сама Лопес, коментуючи підписання контракту, наголосила, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе розпочати роботу.
Угода з Netflix охоплює щонайменше два проєкти, які вже на стадії розробки.
Так, Дженніфер Лопес зіграє вбивцю в бойовику “Мати” режисера Нікі Каро, а також спеціального агента ФБР Ніну Герреро в кримінальному трилері “Шифр” (що заснований на однойменному романі Ізабель Охеди Мальдонадо).
Фільмування “Матері” має стартувати вже цієї осені. Вихід кінострічки заплановано на кінець 2022 року.
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- У квітні американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. Пара була разом чотири роки, два з них Лопес перебувала в статусі нареченої.
- Після цього з’явилися чутки про возз’єднання Дженніфер Лопес із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.